Atiradora georgiana se torna a primeira atleta olímpica 10 vezes

CHATEAUROUX, França — A atiradora georgiana Nino Salukvadze se tornou a primeira mulher a competir em 10 Jogos Olímpicos em uma carreira que começou representando a União Soviética.

Salukvadze competiu em todas as Olimpíadas de Verão desde 1988 – quando ganhou o ouro como uma prodígio soviética de 19 anos. Ela estabeleceu seu último recorde quando pisou no campo de tiro para qualificação na pistola de ar de 10 metros feminina no sábado.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Salukvadze ficou em 38º lugar e não avançou para a final de oito tiros no domingo, mas terá outra chance de ganhar uma medalha na sexta-feira na qualificação para o evento de pistola de 25 metros.

Em uma carreira que abrange cinco décadas, Salukvadze competiu em três equipes olímpicas diferentes – primeiro com a União Soviética em 1988, depois a Equipe Unificada que foi organizada para ex-atletas soviéticos em Barcelona em 1992 após o colapso da União Soviética. Nas últimas oito Olimpíadas de Verão, ela representou seu país natal, a Geórgia, após sua independência.

Salukvadze voltou a ser o centro das atenções em 2008, quando a Rússia travou uma breve guerra com a Geórgia durante as Olimpíadas de Pequim. Salukvadze ganhou o bronze e abraçou a medalhista de prata russa Natalia Paderina no pódio, no que foi amplamente visto como um gesto pela paz.

“Por que esse gesto surpreendeu a todos? Somos atletas, não há conflito entre nós”, disse ela na época.

Em 2016, Salukvadze e seu filho Tsotne Machavariani, que também é atirador de pistola, se tornaram a primeira dupla de mãe e filho na história olímpica a competir nos mesmos Jogos.

Salukvadze pensou em se aposentar após as últimas Olimpíadas de Verão em Tóquio, três anos atrás, mas foi persuadida a continuar por seu pai e treinador Vakhtang, que morreu este ano.

Salukvadze já detinha o recorde de maior número de aparições olímpicas de uma atleta feminina e agora está empatada com o saltador canadense Ian Millar como o maior número de atletas.

Salukvadze é o único atleta olímpico a competir em 10 Jogos Olímpicos de Verão consecutivos, ao contrário de Millar, cujas participações não foram consecutivas porque o Canadá boicotou as Olimpíadas de 1980 em Moscou.