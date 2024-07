Atiradores dizem que tiraram fotos de Thomas Matthew Crooks antes do tiroteio de Trump

Atiradores de elite no Donald Trump comício na Pensilvânia conseguiram tirar fotos do suposto assassino Thomas Michael Crooks antes do tiroteio… mas ninguém foi capaz de detê-lo até que fosse tarde demais.



A última revelação vem de imagens de câmeras corporais recentemente divulgadas após o tiroteio… com atiradores conversando com um agente do Serviço Secreto ao lado do cadáver de Crooks.

A conversa, no topo do telhado onde Crooks se posicionou e tiros espremidos em Trump, inclui o agente sendo informado de que um atirador tirou fotos de Crooks e as enviou às autoridades durante o comício.

A nova filmagem também mostra o rastro de sangue vindo do cadáver de Crooks… e seu rifle estilo AR-15 também é visível no telhado.

Parece que o atirador que tirou as fotos de Crooks acabou perdendo-o… e o cara passou pela segurança e subiu no telhado para uma tentativa de assassinato.

Como informamos… Diretor do Serviço Secreto Kimberly trapaceira resignado Terça-feira, depois de ser questionado no Capitólio sobre falhas de segurança no comício de Trump, que deixou um homem morto.