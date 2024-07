Atlanta Braves 2B Ozzie Albies sofre fratura no pulso esquerdo

O segunda base do Atlanta Braves, Ozzie Albies, está indo para a lista de lesionados após deixar o Atlanta na derrota por 6 a 2 para o St. Louis Cardinals no domingo, na nona entrada, com uma lesão no pulso esquerdo, disse o técnico Brian Snitker em sua disponibilidade para a imprensa após o jogo.

Após a coletiva de imprensa, a equipe anunciou nas redes sociais que o veterano passou por raios-X que revelaram uma fratura no pulso esquerdo. Ele deve ficar afastado por aproximadamente oito semanas.

“Não é bom”, disse Snitker.

Ozzie Albies, dos Braves, reage após sofrer uma lesão no pulso esquerdo na nona entrada no domingo. Todd Kirkland/Getty Images

O jogador de campo interno estava tentando pegar um passe na segunda base em uma tentativa de roubo de base e dobrou a mão da luva para trás quando colidiu com o defensor externo dos Cardinals, Michael Siani.

Albies, três vezes All-Star, está rebatendo .255 com oito home runs e 46 RBIs nesta temporada, rebatendo quase exclusivamente da posição número 2 na ordem.

A lesão ocorreu horas depois que os Braves colocaram o canhoto Max Fried na IL por 15 dias com neurite no antebraço, uma inflamação do nervo.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.