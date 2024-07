Atleta olímpico Tamberi perde aliança em Sena e pede desculpas à esposa

PARIS — O saltador em altura Gianmarco Tamberi pediu desculpas profusamente à esposa no sábado depois que sua aliança de casamento escorregou de seu dedo enquanto ele servia como porta-bandeira da Itália em um barco no Rio Sena durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris.

“Muita água, muitos quilos perdidos nos últimos meses ou talvez o entusiasmo irreprimível pelo que estávamos fazendo”, escreveu Tamberi, que ganhou o ouro nos Jogos de Tóquio, no Instagram em uma postagem direcionada à sua esposa, Chiara Bontempi Tamberi.

“Provavelmente todas as três coisas, o fato é que eu senti [my ring] “escapar, eu o vi voar… Eu o segui com meu olhar até que o vi quicar dentro do barco.”

Tamberi disse que sua aliança de casamento caiu nas águas do Sena no que ele descreveu como “alguns momentos que duraram para sempre”.

“Mas se isso realmente tivesse que acontecer, se eu realmente tivesse que perdê-lo, não poderia imaginar um lugar melhor”, Tamberi acrescentou. “Ele permanecerá para sempre no leito do rio da Cidade do Amor.”

Tamberi disse que o acidente seria uma desculpa para renovar os votos e se casar novamente, e talvez servir de incentivo para ganhar mais equipamentos olímpicos.

“Que seja um bom presságio voltar para casa com um ouro ainda maior!”, ele escreveu.