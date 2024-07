Atletas olímpicos desmascaram boato sobre cama ‘anti-sexo’ antes dos Jogos de Paris

Tom Daley – o mais jovem campeão europeu de mergulho – e ginasta irlandesa Rhys McClenaghan entraram em seus quartos na Vila Olímpica no fim de semana… e foram rápidos em testar o mito de que seus arranjos de dormir não eram tão amigáveis ​​ao sexo.

Daley mostrou como a estrutura da cama de papelão é montada com colchão e cobertor com tema das Olimpíadas de Paris… e para provar toda a rumores “anti-sexo” para ser falso, o medalhista de ouro de 30 anos levantou-se e bateu com os pés antes de assumir várias posições.