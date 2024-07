Atletas olímpicos e mídia ofereceram acesso gratuito ao cabaré em Paris

Assistir aos maiores atletas do mundo brigando nas Olimpíadas é incrível – mas se alguém envolvido nos Jogos de Paris ficar entediado, eles têm um plano alternativo incrível… graças a um cabaré local que oferece visitas GRATUITAS!!

O pessoal da Praça Secreta – um dos locais para adultos mais bem avaliados em Paris – diga TMZ Esportes eles estão priorizando aqueles que trabalharão duro nas próximas semanas… e querem dar as boas-vindas a todos os participantes (e aqueles que cobrem o evento) em seu estabelecimento.

Pode ser que caiba aos atletas e jornalistas aceitar a oferta – este local badalado é conhecido por exibir a arte do “striptease francês”, mulheres bonitas e interiores sedutores. Além disso, fica a apenas 19 quilômetros de carro da Vila Olímpica.

Fora da oferta de entrada gratuita, a Secret Square também organizou uma noite temática de esportes para deixar os clientes no clima para os Jogos… onde 25 de seus melhores dançarinos usaram uniformes enquanto se apresentavam no mastro e no palco – como a Cerimônia de Abertura mostrou na tela.