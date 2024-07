Atlético de olho em Álvarez do Man City para substituir Morata – fontes

O atacante do Manchester City Julián Álvarez é a primeira escolha do Atlético de Madrid para substituir Álvaro Morata caso o capitão da Espanha se junte ao AC Milan neste verão, disseram fontes à ESPN.

Álvarez, de 24 anos, marcou 36 gols em 103 jogos desde que chegou ao campeão da Premier League no verão de 2022, vindo do River Plate, mas não conseguiu entrar no time titular por causa da presença de Erling Haaland.

Vencedor da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina e recém-coroado campeão da Copa América, Álvarez foi recentemente questionado sobre seu futuro e, embora tenha insistido que está feliz no City, ele também acrescentou: “Veremos”.

Fontes disseram à ESPN que o Atlético está ciente de que o City não facilitará as coisas para eles, por isso não descarta um acordo de empréstimo.

Álvarez quer mais tempo de jogo e o Atlético está feliz em torná-lo um dos pilares do novo projeto do técnico Diego Simeone. Como a ESPN relatou, o Atlético considerou diferentes alternativas para fortalecer sua linha de ataque após o clube anunciar a saída do atacante holandês Memphis Depay.

Artem Dovbyk, do Girona, e Alexander Sørloth, do Villarreal, estão entre os jogadores que o Rojiblancos monitorados nos últimos meses.

No entanto, fontes disseram à ESPN que o Atlético está disposto a fazer um esforço financeiro para contratar Álvarez se Morata deixar o clube neste verão. Outras fontes confirmaram à ESPN que Morata já concordou com termos pessoais com o Milan, mas ainda não assinou formalmente.

O futuro de Morata no Atlético tem sido incerto nas últimas semanas com relatos de que o ex-atacante do Chelsea estava perto de se juntar ao Al Qadsiah, da Saudi Pro League. Morata, 31, recusou a oferta e declarou seu amor pelo Atlético nas redes sociais. No entanto, fontes disseram à ESPN que Morata agora decidiu sair e continuar sua carreira no AC Milan.

Julián Álvarez é o substituto preferido do Atlético de Madrid para Álvaro Morata. (Foto de MI News/NurPhoto via Getty Images)

Fontes também disseram à ESPN que o Atlético não foi informado dessa decisão, mas o clube espanhol está ciente de que o Milan pode contratar Morata se cumprir a cláusula de rescisão de € 15 milhões (US$ 16 milhões) do jogador.

Embora o Atlético possa abrir espaço para o atacante Samu Omorodion, que impressionou durante um empréstimo de uma temporada ao Deportivo Alavés, Simeone escolheu Álvarez como o camisa 9 ideal para liderar o ataque.

Os próximos dias serão cruciais para o futuro de Morata. Uma vez que for decidido que Morata irá embora, o Rojiblancos ativará um plano para tentar contratar Álvarez. Morata, por sua vez, deixou uma mensagem nas redes sociais sobre suas intenções ao responder a um fã que o criticou por sua possível saída do Atlético.

“Agora não posso sair e ainda depois [the Champions League quarterfinal defeat to Borussia] Dortmund, vocês todos me queriam fora”, ele escreveu e depois apagou.

Morata, que jogou duas temporadas emprestado pelo Atlético à Juventus antes de retornar no verão de 2022, reclamou recentemente que não recebeu respeito da mídia e dos fãs na Espanha.