Atlético Madrid tem como alvo Conor Gallagher e Sørloth, dizem fontes

O Atlético de Madrid está em negociações com o Villarreal sobre uma transferência de Alexander Sørloth depois que um acordo com o atacante do Girona, Artem Dovbyk, fracassou, disseram fontes à ESPN.

Acredita-se que o Atlético tenha fechado um acordo para Dovbyk substituir Álvaro Morata na semana passada, mas as negociações fracassaram depois que seu agente aumentou suas exigências financeiras no último minuto.

O agente de Dovbyk disse que não ficou convencido com a oferta de Diego Simeone. Foi noticiado que o atacante do Girona irá para a Roma.

“O Atlético é um grande clube, mas não vimos um projeto sério para Artem. A oferta deles em termos financeiros é significativamente menor do que a de outros clubes interessados ​​no artilheiro da La Liga”, disse o agente de Dovbyk, Oleksiy Lundovskyi, ao UkrFootball.

Foi relatado que o Atlético mudou as condições de última hora, mas fontes do clube negaram isso à ESPN.

O Atlético voltou sua atenção para Sørloth, que estava no radar desde o início do verão.

O Atlético espera que um acordo seja fechado, apesar de saber que também terá concorrência de outros clubes pela sua contratação.

Uma fonte disse à ESPN que Sørloth está tentado pela ideia de deixar o Villarreal para ir para a Premier League ou jogar sob o comando de Simeone.

Sørloth, que marcou 26 gols na temporada passada, tem uma cláusula de rescisão de € 38 milhões (US$ 40 milhões), mas o Atlético espera reduzir um pouco esse valor.

Em outro lugar, fontes disseram à ESPN que o Atlético está progredindo nas negociações com o Chelsea por Conor Gallagher.

Conor Gallagher enfrenta um futuro incerto no Chelsea. Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Simeone quer um meio-campista e, embora Mikel Merino também esteja sendo considerado, a ESPN relatou anteriormente que Gallagher é mais provável devido a razões financeiras.

Além disso, o Atlético também considera o perfil de Gallagher muito interessante se ele conseguir se adaptar rapidamente.

No entanto, o Chelsea quer pelo menos € 40 milhões por Gallagher e outros clubes como Aston Villa e Tottenham Hotspur também estão interessados.

O Atlético também está interessado no atacante do Manchester City Julián Álvarez, que quer jogar com mais regularidade.

Álvarez disse que tomaria uma decisão sobre seu futuro após os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Quando perguntado sobre Álvarez, o técnico do City, Pep Guardiola, disse: “Quando ele pensar sobre isso, seu agente ligará para Txiki Beguiristain e veremos o que acontece. Sei que ele quer jogar partidas mais importantes, mas o resto do time também quer.”

No entanto, o Atlético não quer criar muitas expectativas porque sabe que há vários times, incluindo o Paris Saint-Germain, que também estão monitorando a situação do atacante argentino.

Fontes disseram à ESPN que será um trabalho de paciência e calma, e que uma solução não é esperada antes de meados de agosto.