Atriz de ‘filme de terror’ Erica Ash morre aos 46 anos após batalha contra o câncer

Ela acrescenta: “Erica era uma mulher incrível e uma artista talentosa que tocou inúmeras vidas com sua inteligência afiada, humor e entusiasmo genuíno pela vida. Sua memória viverá eternamente em nossos corações. Em homenagem à memória de Erica, a família pede que qualquer as doações sejam feitas à Susan G. Komen Cancer Foundation ou à Breast Cancer Foundation de sua escolha. Somos gratos pelas gentis expressões de amor e apoio durante este momento difícil.

Boa amiga de Erica e colega comediante/ex-apresentadora Loni amor foi o primeiro a confirmar a notícia em homenagem no IG. Ela escreveu em parte… “Ela colocaria tudo em seu trabalho. Ela sempre estaria lá.. agora ela se foi.. Minhas sinceras condolências à sua família e fãs.”

A primeira grande chance de Erica foi no “The Big Gay Sketch Show” da Logo, produzido por Rosie O’Donnell . Ela apareceu no programa ao lado Colman Domingo , Kate McKinnon , Stephen Guarino e mais.

Erica então se juntou à “MadTV” em sua 14ª e última temporada em 2008, mas ainda causou impacto com suas impressões de celebridades – incluindo Naomi campbell , Whoopi Goldberg , Mo’Nique , Michelle Obama entre outros.

Seus outros créditos notáveis ​​​​na TV e no cinema incluem “Real Husbands of Hollywood”, “In Contempt”, “Scary Movie V”, “Uncle Drew” e “We Have a Ghost”.