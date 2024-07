Atualização sobre a expansão do crédito tributário infantil: Qual é a mudança proposta que pode tornar o pagamento de US$ 300 permanente?

O presidente Joe Biden expressou seu desejo de reintroduzir e sustentar permanentemente a política de créditos fiscais para crianças, enfatizando o impacto positivo que ela tem nas famílias de baixa renda e na economia em geral. Seu foco em tornar o cuidado infantil mais acessível se alinha com sua meta de expandir as oportunidades econômicas para as famílias americanas.

O crédito tributário infantil foi inicialmente aprimorado como parte da iniciativa de Biden Plano de Resgate Americano em 2021 para fornecer suporte a famílias de baixa renda durante o pico da pandemia de COVID-19. Esta iniciativa foi um componente crucial dos esforços de estímulo destinados a revitalizar a economia. No entanto, o programa caducou quando os legisladores não conseguiram estendê-lo, levando a preocupações sobre sua sustentabilidade a longo prazo.

Durante um discurso em Nevada, Presidente Biden destacou a correlação entre o acesso a cuidados infantis e o crescimento económico, afirmando: “O que acontece quando as pessoas não precisam se preocupar com o que vai acontecer com seus filhos se eles forem trabalhar, elas têm creche? A economia cresce.”

Biden enfatizou os resultados positivos do crédito tributário expandido para crianças, citando seu papel na redução da pobreza infantil nos EUA. Ele observou: “Enviando cheques de US$ 300 por criança, por família, por mês para seus bolsos para ajudá-los a superar a pandemia.” Além disso, ele expressou sua intenção de restabelecer e tornar o crédito tributário para cuidados infantis uma medida permanente, ressaltando seu impacto significativo na redução da pobreza infantil em comunidades marginalizadas.

Biden destaca benefícios econômicos de creches acessíveis

A introdução do crédito tributário infantil em 2021 coincidiu com um declínio na pobreza infantil para níveis recordes, demonstrando sua eficácia em fornecer suporte crucial a famílias necessitadas. No entanto, a subsequente duplicação da pobreza infantil no ano seguinte, conforme relatado pelo US Census Bureau, ressaltou a importância de sustentar tais iniciativas.

Apesar da falta de esforços federais para reavivar o crédito tributário, vários estados tomaram medidas independentes ao promulgar suas próprias versões do benefício para seus residentes. Quatorze estados implementaram um crédito tributário para crianças, e 31 estados, juntamente com o Distrito de Columbia e Porto Rico, promulgaram medidas semelhantes, exibindo uma resposta popular para atender às necessidades das famílias no nível estadual.

O compromisso do presidente Biden em restabelecer e sustentar permanentemente o crédito tributário infantil reflete a dedicação de sua administração em apoiar famílias de baixa renda e promover a estabilidade econômica. Ao priorizar cuidados infantis acessíveis e assistência financeira para famílias, ele visa criar um futuro mais inclusivo e próspero para todos os americanos.