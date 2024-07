Atualizações ao vivo: as últimas novidades da campanha eleitoral de 2024

Donald Trump sai do palco após discursar em um comício de campanha em 20 de julho, em Grand Rapids, Michigan. Anna Moneymaker/Getty Images

Donald Trump foi acompanhado por seu novo companheiro de chapa, o senador JD Vance, de Ohio, no sábado, no primeiro comício de campanha do ex-presidente desde a tentativa de assassinato no último fim de semana.

Os dois foram recebidos por uma multidão animada em uma arena coberta em Grand Rapids, Michigan.

Eis o que aconteceu:

Novo companheiro de chapa: Vance, que animou a multidão antes dos comentários de Trump, disse: “Tenho que ser honesto, ainda é um pouco estranho ver meu nome nessas placas”, referindo-se ao material de campanha de Trump e Vance acenando atrás dele na plateia.

Vance defendeu sua lealdade aos EUA, depois que a vice-presidente Kamala Harris disse que ele “será leal apenas a Trump, não ao nosso país”.

“Na verdade, há algumas más notícias, vice-presidente Kamala Harris, ela não gosta de mim”, disse Vance em comentários cerca de duas horas antes de Trump subir ao palco. “Kamala Harris disse algo como… não tenho lealdade a este país”, ele continuou. “Bem, não sei, Kamala, servi no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e construí um negócio. O que diabos você fez além de receber um cheque?”

Antes da vice-presidência, Harris foi promotor público de São Francisco, procurador-geral da Califórnia e depois senador júnior do estado.

Mais tarde, Vance voltou para apresentar Trump para uma multidão entusiasmada.

Sobre o tiroteio em rali: Trump, que usava um curativo menor, de cor bege, na orelha, disse que “levou um tiro pela democracia”.

O ex-presidente, que falou por quase duas horas, agradeceu à equipe do Butler Memorial Hospital, para onde foi levado minutos após o tiroteio em seu comício em Butler, Pensilvânia.

O deputado Ronny Jackson, ex-médico da Casa Branca, disse no sábado que Trump está “se recuperando como esperado” de um ferimento de bala na orelha. As investigações sobre o atirador do comício e o manuseio da segurança no evento continuam.

Trump observou em sua primeira entrevista conjunta com Vance que as pessoas em seu comício na semana passada notaram que havia alguém no telhado antes da tentativa de assassinato.

Apoio de Musk: Trump disse que falou com o bilionário da tecnologia Elon Musk antes de ir ao comício em Grand Rapids. O ex-presidente disse que Musk não mencionou a reportagem do The Wall Street Journal de que ele comprometerá cerca de US$ 45 milhões por mês para um super PAC pró-Trump.

“Elon me apoiou outro dia, e eu li, eu nem sabia disso, ele nem me contou sobre isso, mas ele me dá US$ 45 milhões por mês”, disse Trump. “E eu falei com ele há pouco tempo para dizer que estava vindo para cá, como você está, e ele nem mencionou isso.”

Sobre os líderes mundiais: Trump disse que o presidente chinês Xi Jinping e outros líderes mundiais escreveram para ele após a tentativa de assassinato da semana passada. Ele disse que “se dava muito bem com o presidente Xi, que é um cara legal”, e alegou que trabalhava bem com outros líderes mundiais também, embora eles entendessem durante sua presidência que a “brincadeira estava acabada” em termos de tirar vantagem dos EUA em um cenário mundial.

Resposta da campanha de Biden: A campanha de reeleição do presidente Joe Biden criticou duramente os comentários de Trump no comício, dizendo que Trump está “focado apenas em si mesmo”.

“Ele está espalhando as mesmas mentiras, executando a mesma campanha de vingança e retribuição, promovendo as mesmas políticas fracassadas e – como sempre – focado apenas em si mesmo. A única unidade que vimos hoje foi entre Donald Trump, JD Vance e sua agenda do Projeto 2025”, disse o porta-voz da campanha de Biden, Ammar Moussa, em uma declaração.

O Projeto 2025 se refere ao projeto de política criado por um think tank conservador. Os democratas se agarraram a algumas das propostas controversas de direita do documento, enquanto Trump tentou se distanciar da plataforma, apesar de dezenas de pessoas de sua antiga administração terem participado de sua criação.