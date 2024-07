Atualizações ao vivo: Biden desiste da corrida presidencial de 2024 e apoia Kamala Harris

O presidente Joe Biden encerrará sua tentativa de reeleição e apoiou a vice-presidente Kamala Harris.

Apesar do apoio de Biden, ainda não está claro se Harris será a indicada ou qual processo o partido adotará para selecionar uma alternativa.

Aqui estão algumas respostas para perguntas frequentes:

Harris acaba de se tornar a indicada? Não. Embora Biden já tenha endossado seu vice-presidente para a nomeação, não há um protocolo de sucessão para a chapa presidencial da mesma forma que há para o cargo. Harris terá que ganhar a maioria da convenção, assim como qualquer outra pessoa.

O que é a “chamada virtual”? Os democratas estão em processo de criação de um sistema para conduzir a votação de indicação presidencial remotamente antes da convenção do partido no mês que vem.

Segundo um plano apresentado na sexta-feira, os delegados receberiam um aviso de 24 horas antes do início da votação, e a votação ocorreria por meio de cédulas digitais enviadas por e-mail aos delegados.

No entanto, o partido não tomou nenhuma medida para aprovar o plano na reunião de sexta-feira. Ainda não está claro se o partido manterá o plano de votação remota ou o descartará e permitirá que a votação formal aconteça no plenário da convenção.

Como outros candidatos entrariam na disputa? De acordo com as regras do partido, os candidatos devem atender a certos requisitos para que seus nomes sejam incluídos na nomeação para ser o candidato presidencial do partido.

Eles devem reunir centenas de assinaturas de delegados (pelo menos 300, mas não mais de 600) de vários estados.

Os candidatos também devem atender a uma série de requisitos estabelecidos nas regras do partido, incluindo que sejam um “democrata de boa-fé” e que tenham “estabelecido apoio substancial para sua nomeação como candidato democrata” para presidente. Embora essa determinação deva ser feita pelo presidente do DNC, o partido ainda não divulgou mais detalhes sobre como os candidatos elegíveis seriam determinados.

O que são delegados? Há dois conjuntos separados de delegados.

Há 3.949 delegados comprometidos. Esses são delegados que foram selecionados por meio de vários processos estaduais. Cerca de 99% deles se comprometeram a votar em Biden, com base em seu desempenho em primárias e caucuses em todo o país. Os indivíduos que se comprometeram a votar em Biden também foram aprovados por sua campanha.

Aproximadamente 750 (747 até a última palavra do DNC – esse número pode mudar) são delegados automáticos. Também conhecidos como “superdelegados”, são indivíduos que servem como delegados em virtude de outra posição que ocupam ou ocuparam. Esses delegados são livres para votar no candidato de sua escolha, mas, em circunstâncias normais, eles não podem votar na primeira votação se seus votos puderem impactar os resultados da nomeação (não está exatamente claro se eles poderão participar desta primeira votação neste caso.

Os delegados democratas são obrigados a votar no candidato que os venceu? Não. Sob as regras do Partido Democrata, os delegados prometidos “devem, em boa consciência, refletir os sentimentos daqueles que os elegeram”. No entanto, o direito de revisão dos candidatos significa que se pode esperar que os delegados sejam leais ao candidato a quem foram prometidos.

Mas agora que Biden não é mais candidato, seus delegados estão livres para votar em quem quiserem. Ele não precisa “liberar” formalmente seus delegados.