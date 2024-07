Atualizações ao vivo: Convenção Nacional Republicana de 2024

O ex-presidente Donald Trump levanta o punho na Convenção Nacional Republicana de 2024, realizada no Fiserv Forum em Milwaukee, Wisconsin, em 16 de julho. Rebecca Wright/CNN

Na segunda noite da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, os oradores foram leais ao ex-presidente Donald Trump, descrevendo-o como um líder abnegado que levou os Estados Unidos ao seu maior ápice, apenas para ver Biden desfazer seu trabalho.

Antigos adversários – incluindo a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley – se alinharam para elogiar Trump, admitir seus erros e vender aos eleitores a promessa de um segundo mandato.

Aqui estão cinco conclusões:

Haley embarca: Haley subiu ao palco, a convite de Trump, em meio a uma mistura de aplausos e vaias, mas rapidamente conquistou a multidão com seu total apoio a Trump.

Os (outros) beijadores de alianças: Outros antigos rivais, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, também beijaram o anel de Trump. Eles também incluíam Vivek Ramaswamy, o ex-secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano Ben Carson, o senador da Flórida Marco Rubio e o senador do Texas Ted Cruz.

O artigo de opinião bombástico de Christie: O ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, um antigo aliado de Trump que evoluiu para um de seus críticos republicanos mais vocais, publicou um artigo de opinião no New York Times assim que os discursos de terça-feira começaram. Christie chamou as primeiras tentativas de Trump de “controlar alguns dos piores impulsos retóricos” em seu partido de “menos do que promissoras”.

Os candidatos apresentam seus argumentos: Vários candidatos republicanos em disputas importantes pela Câmara e pelo Senado apresentaram seus argumentos na terça-feira à noite — com uma variedade de abordagens, desde as palavras combativas da candidata ao Senado pelo Arizona, Keri Lake, até o apelo à unidade do candidato ao Senado pela Pensilvânia, Dave McCormick.

Programação familiar: Lara Trump, nora do ex-presidente e copresidente do partido nacional, encerrou as festividades de terça-feira com um ramo de oliveira para os indecisos:

“Você não precisava amar tudo o que ele tuitou”, ela disse, “mas não pode negar que estava melhor quando Donald Trump estava no cargo”.

