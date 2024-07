Atualizações ao vivo: Convenção Nacional Republicana de 2024, campanha de reeleição de Biden

O companheiro de chapa do ex-presidente Donald Trump, JD Vance, discursa na Convenção Nacional Republicana de 2024, realizada no Fiserv Forum em Milwaukee em 17 de julho. Rebecca Wright/CNN

Dois dias depois de ser escolhido como companheiro de chapa de Donald Trump, o senador de Ohio JD Vance se apresentou aos eleitores em um discurso que destacou a direção populista que os dois pretendem levar ao Partido Republicano — e à nação.

O discurso de Vance na Convenção Nacional Republicana encerrou uma noite que os republicanos passaram processando o que consideram os maiores fracassos da política externa do presidente Joe Biden e suas consequências.

Os republicanos, incluindo a neta do ex-presidente, Kai Trump, de 17 anos, também passaram grande parte do tempo tentando mostrar o lado humano de Trump.

Aqui estão cinco conclusões:

Vance se apresenta e critica Biden: Vance falou de ser criado na zona rural de Ohio, juntando-se aos fuzileiros navais e frequentando a Yale Law School, onde conheceu sua esposa, Usha. Ele também usou suas inclinações políticas — populista e isolacionista — para atingir a carreira de Biden como político.

“Ainda há tanto talento e coragem no coração americano. Mas para que esses lugares prosperem, precisamos de um líder que lute pelas pessoas que construíram este país”, disse Vance.

Uma borda mais suave: Embora partes do discurso de Vance fossem trumpistas, Vance usou seu discurso para se retratar como um homem comum e apelou aos eleitores pobres e de classe média de todo o espectro político.

Usha Vance sobe ao palco: A esposa de JD Vance, Usha, expôs a biografia do marido e a comparou à sua criação de classe média no subúrbio de San Diego com pais imigrantes indianos. Em um momento humanizador, ela notou que JD se adaptou às diferenças deles.

“Quando JD me conheceu, ele abordou nossas diferenças com curiosidade e entusiasmo”, ela compartilhou. “O fato de JD e eu termos nos conhecido, muito menos nos apaixonado e casado, é um testamento para este grande país.”

Famílias da Gold Star criticam retirada de Biden do Afeganistão: O público ouviu duras críticas a Biden das famílias de alguns dos 13 militares que foram mortos em um atentado suicida no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, durante a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021.

Senadores republicanos confrontam diretor do Serviço Secreto: Senadores republicanos confrontaram a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, e a perseguiram pelo Fiserv Forum, exigindo respostas para perguntas sobre a tentativa de assassinato de sábado.

