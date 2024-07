Atualizações ao vivo: Convenção Nacional Republicana de 2024

Donald Trump na Convenção Nacional Republicana de 2024, realizada no Fiserv Forum em Milwaukee, Wisconsin, em 15 de julho. Rebecca Wright/CNN

Donald Trump roubou a cena na Convenção Nacional Republicana na noite de segunda-feira, em sua primeira aparição pública desde que sobreviveu a uma tentativa de assassinato há dois dias.

Um Trump enfaixado, agora o candidato republicano oficial à presidência, apareceu ao lado de seu companheiro de chapa, o senador de Ohio JD Vance.

Aqui estão as principais conclusões da primeira noite do RNC:

Trump escolhe Vance Trump ligou para Vance apenas 20 minutos antes de anunciar publicamente sua escolha de vice-presidente no Truth Social, disse uma fonte à CNN.

A escolha reflete a crença de Trump de que Vance é um comunicador eficaz que pode vender a agenda populista de Trump.

Vance agora vs. antes Vance é uma espécie de faca de dois gumes para os republicanos, que apostam em sua capacidade de comunicar a mensagem de Trump, mas terão que lidar com o histórico do próprio senador.

Antes de concorrer à sua cadeira no Senado em 2022, Vance foi um crítico estridente de Trump — algo que os democratas certamente repetirão durante toda a campanha.

Os vice-presidentes perdedores têm seus momentos Delegados e observadores da convenção ouviram vários outros republicanos que Trump considerou para a candidatura a vice-presidente, incluindo a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, a deputada de Nova York, Elise Stefanik, o deputado da Flórida, Byron Donalds, e o senador da Carolina do Sul, Tim Scott.

O momento Ron Burgundy de Ron Johnson Dois dias após o tiroteio, muitos oradores republicanos fizeram uma retórica mais fria do que o normal — exceto o senador de Wisconsin Ron Johnson, que chamou as políticas democratas de um “perigo claro e presente para o país”.

O porta-voz de Johnson disse que foi um erro e que o senador fez uma versão antiga de seus comentários que havia sido erroneamente carregada no teleprompter, em vez de uma nova versão pedindo unidade.

Leia mais conclusões.