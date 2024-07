Atualizações ao vivo: Diretora do Serviço Secreto Kimberly Cheatle renuncia

A ex-diretora do Serviço Secreto dos EUA, Kimberly Cheatle, enviou à equipe sua carta de demissão na segunda-feira.

Leia a carta completa:

“Aos homens e mulheres do Serviço Secreto dos EUA,

A missão solene do Serviço Secreto é proteger os líderes e a infraestrutura financeira da nossa nação.

Em 13 de julho, falhamos nessa missão. O escrutínio na última semana foi intenso e continuará a ser conforme nosso ritmo operacional aumenta. Como seu Diretor, assumo total responsabilidade pela falha de segurança.

No entanto, este incidente não nos define. Continuamos sendo uma organização baseada na integridade e composta por indivíduos de dedicação e talento excepcionais. Como afirmei, o Serviço Secreto seguirá em frente com nossa missão investigativa e protetora de forma firme. Não recuamos diante do desafio. No entanto, não quero que meus pedidos de demissão sejam uma distração do grande trabalho que cada um de vocês faz em direção à nossa missão vital.

Quando recebi a ligação perguntando se eu voltaria ao Serviço Secreto após minha breve aposentadoria, não hesitei. Amo esta agência, nossa missão e os grandes homens e mulheres que se sacrificam tanto todos os dias. Eu coloquei, e sempre colocarei, as necessidades desta agência em primeiro lugar.

Em vista dos eventos recentes, é com o coração pesado que tomei a difícil decisão de deixar o cargo de seu Diretor.

Quando assumi o papel de seu Diretor, prometi fazê-lo com honra e integridade. Esses valores guiaram toda a minha carreira por 29 anos.

Como muitos de vocês sabem, servi como agente especial por 27 anos – garantindo eventos para o FPOTUS Clinton, trabalhando como supervisor na equipe do vice-presidente Cheney, liderando o RTC, operando como SAIC de ATL, supervisionando a equipe do vice-presidente Biden e, finalmente, supervisionando a missão de proteção da agência sob o governo Trump como AD-OPO.

Como afirmei na audiência ontem, todos vocês são dignos de confiança. Vocês merecem o apoio da nação para levar a cabo nossa missão crítica. Uma das minhas coisas favoritas sobre essa força de trabalho é que os homens e mulheres são ferozmente comprometidos com nossa missão.

Obrigado por tudo o que você faz e continuará fazendo pela nossa grande nação.”