Atualizações ao vivo: Diretora do Serviço Secreto Kimberly Cheatle testemunha sobre tentativa de assassinato de Trump

A diretora do Serviço Secreto dos EUA foi questionada repetidamente durante a audiência de hoje na Câmara sobre como ocorreu o tiroteio durante o comício de Donald Trump — e o que seus agentes estavam fazendo antes e depois.

Por meio de vídeos, mapas e fotos, a CNN reuniu o que ocorreu desde o início do comício até os momentos caóticos em que os tiros foram disparados e, finalmente, quando Trump pousou em Newark, Nova Jersey, na manhã de domingo.

Veja como o tiroteio se desenrolou:

18h05min12s horário do leste dos EUA: Trump começa a se dirigir aos seus apoiadores e fala por cerca de seis minutos antes que a cena se transforme em caos.

18h09 horário do leste dos EUA: O vídeo mostra que alguns participantes notam o atirador no telhado pelo menos um minuto e 57 segundos antes do início do tiroteio, com base em uma análise comparando este vídeo aos momentos do discurso de Trump. Pelo menos um policial aparece no vídeo andando ao redor do prédio onde o atirador está no telhado. Você pode ver o atirador deitado no telhado rastejando enquanto as pessoas na multidão gritam que há alguém no telhado. Vários participantes do comício tentam chamar a atenção para o atirador enquanto Trump fala no palco.

Trump está no meio de uma fala quando alguém na multidão é ouvido dizendo: “Ele tem uma arma”. Enquanto o vídeo captura alguém na multidão repetindo: “No telhado. Ele tem uma arma”, três tiros são disparados. Uma pausa e mais cinco tiros em rápida sucessão são ouvidos, junto com um tiro final de tom diferente. “Fique aqui embaixo”, diz um participante no vídeo.

18:11:33 Trump faz uma pausa no meio da frase enquanto ouvem-se tiros.

18:11:34 Trump toca o lado direito do rosto.

18:11:35 Trump se protege enquanto agentes do Serviço Secreto dos EUA correm para o pódio para cercá-lo. “Abaixe-se, abaixe-se, abaixe-se”, diz um deles.

Enquanto o atirador está posicionado do lado de fora do local do comício, a distância entre ele e o local onde Trump está falando é de apenas aproximadamente 400 a 500 pés. A CNN soube que o atirador acessou o telhado escalando uma unidade de ar condicionado do prédio, embora o momento dessa ação não seja conhecido.

Você pode ver uma linha do tempo visual completa dos eventos antes, durante e depois a tentativa de assassinato aqui.