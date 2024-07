Atualizações ao vivo do rastreador do draft da MLB 2024: escolhas e análises

O draft da MLB de 2024 está em andamento na ESPN, com o Cleveland Guardians começando escolhendo Travis Bazzana com a primeira escolha geral.

O que Cincinnati Reds, Colorado Rockies, Oakland Athletics e Chicago White Sox farão ao seguir Cleveland no top cinco? E quem serão os maiores roubos — e extensões — do Dia 1?

Acompanhe a cobertura detalhada, com os especialistas da ESPN MLB, David Schoenfield e Dan Mullen, explicando tudo o que você precisa saber sobre quem seu time favorito escolheu na primeira rodada, conforme as escolhas saem do tabuleiro.

Draft simulado final | Classificação do draft: Top 250 | Grande questão para todas as 30 equipes

Quem é Bazzana? O australiano Bazzana teve uma temporada monstruosa para os Beavers, rebatendo .407/.568/.911 com 28 home runs e mais do que o dobro de walks do que strikeouts (76-37). Os 28 home runs estabeleceram um recorde escolar e os números gerais são um pouco melhores do que Adley Rutschman teve para os Beavers quando ele foi o número 1 geral em 2019. Um rebatedor canhoto, a ferramenta de rebatida de Bazzana é um pouco melhor do que seu poder bruto, embora ele tenha aprendido a explorar isso nesta temporada, melhorando de 11 home runs como um segundo ano. Ele é um segunda base puro que poderia potencialmente se mover para o campo central também.

Por que os Guardiões o trouxeram aqui: Houve muita discussão pré-draft sobre o que Cleveland faria com essa escolha, incluindo especulações de que os Guardians poderiam optar por fechar um acordo com um prospecto um pouco menor — mas em Bazzana eles estão recebendo um dos melhores jogadores de consenso nesta classe de draft. A estrela do Oregon State se impulsionou para o topo dos quadros de draft ao colocar poder e habilidade de rebatida em seu corpo compacto, o que o torna exatamente o tipo de jogador que Cleveland tem prosperado em obter o máximo nos últimos anos. Ele também emite algumas vibrações de José Ramirez com a arrogância que vem com sua habilidade.

Próximas escolhas

Primeiro round

2. Cincinnati Reds

3. Montanhas Rochosas do Colorado

4. Atletismo de Oakland

5. Chicago White Sox

6. Kansas City Royals

7. Cardeais de St. Louis

8. Anjos de Los Angeles

9. Piratas de Pittsburgh

10. Nacional de Washington

11. Tigres de Detroit

12. Boston Red Sox

13. Gigantes de São Francisco

14. Chicago Cubs

15. Marinheiros de Seattle

16. Miami Marlins

17. Cervejarias de Milwaukee

18. Raios da Baía de Tampa

19. Mets de Nova York

20. Toronto Blue Jays

21. Gêmeos de Minnesota

22. Baltimore Orioles

23. Los Angeles Dodgers

24. Atlanta Braves

25. San Diego Padres

26. Ianques de Nova York

27. Filadélfia Phillies

28. Astros de Houston

29. Arizona Diamondbacks

30. Rangers do Texas

Escolhas de incentivos de promoção de prospectos

31. Arizona Diamondbacks (para Corbin Carroll ganhar o ROY)

32. Baltimore Orioles (para Gunnar Hendersonw ganhar o ROY)

Escolhas de compensação

33. Minnesota Twins (Compensação por Sonny Gray)

Cobertura do draft da MLB de 2024 Quem será o número 1 no draft da MLB em 14 de julho? Rascunho simulado 3.0 » Classificações idiotas »| Grandes questões »

Por dentro da ascensão de Bazzana » | Compor “

Equilíbrio competitivo rodada A

34. Milwaukee Brewers (adquirido dos Orioles na troca de Corbin Burnes)

35. Arizona Diamantes

36. Guardiões de Cleveland

37. Piratas de Pittsburgh

38. Montanhas Rochosas do Colorado

39. Washington Nationals (adquirido do Royals na troca de Hunter Harvey)

Segunda rodada

40. Atletismo de Oakland

41. Kansas City Royals

42. Montanhas Rochosas do Colorado

43. Chicago White Sox

44. Nacional de Washington

45. Anjos de Los Angeles

46. ​​Mets de Nova York

47. Piratas de Pittsburgh

48. Guardiões de Cleveland

49. Tigres de Detroit

50. Boston Red Sox

51. Cincinnati Reds

52. São Diego Padres

53. Ianques de Nova York

54. Chicago Cubs

55. Marinheiros de Seattle

56. Miami Marlins

57. Cervejeiros de Milwaukee

58. Raios da Baía de Tampa

59. Toronto Blue Jays

60. Gêmeos de Minnesota

61. Baltimore Orioles

62. Atlanta Braves

63. Filadélfia Phillies

64. Diamantes do Arizona

65. Rangers do Texas

Equilíbrio competitivo rodada B

66. Raios da Baía de Tampa

67. Cervejeiros de Milwaukee

68. Chicago White Sox (adquirido dos Mariners na troca de Gregory Santos)

69. Gêmeos de Minnesota

70. Marlins de Miami

71. Vermelhos de Cincinnati

72. Tigres de Detroit

73. Atletismo de Oakland

Escolhas de compensação

74. Los Angeles Angels (Para Shohei Ohtani)