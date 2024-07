Atualizações ao vivo: Harris inicia campanha eleitoral de 2024 após Biden passar a tocha em discurso no Salão Oval

A vice-presidente Kamala Harris discursa em um comício de campanha em West Allis, Wisconsin, em 23 de julho. Jim Vondruska/Getty Images

A provável campanha eleitoral presidencial de 2024 entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump começa sem um líder claro, de acordo com uma nova pesquisa da CNN conduzida pela SSRS.

Trump tem 49% de apoio entre os eleitores registrados em todo o país, contra 46% de Harris, uma descoberta dentro da margem de erro de amostragem da pesquisa. Essa é uma disputa mais acirrada do que a pesquisa anterior da CNN deste ano havia encontrado sobre o confronto entre Biden e Trump.

A pesquisa descobre que os eleitores apoiam amplamente tanto a decisão de Biden de se afastar quanto sua escolha de permanecer no cargo até o fim de seu mandato. Os eleitores democratas e com inclinação democrata estão amplamente entusiasmados com Harris e dispostos a se unir em torno dela como a nova indicada presumível, mesmo que permaneçam profundamente divididos sobre se o sucessor democrata de Biden deve buscar continuar suas políticas ou traçar um novo curso.

A pesquisa, conduzida online em 22 e 23 de julho, entrevistou eleitores registrados que já haviam participado de pesquisas da CNN em abril ou junho, ambas as quais encontraram Trump liderando Biden por 6 pontos em um confronto direto. Verificar novamente com as mesmas pessoas significa que as mudanças nas preferências têm mais probabilidade de refletir mudanças reais ao longo do tempo e não apenas ruído estatístico.

E a nova pesquisa encontra alguns movimentos críticos nestes primeiros dias da disputa Harris-Trump.

Harris mantém 95% dos que disseram anteriormente que apoiavam Biden, enquanto Trump mantém o apoio de um pouco menor, 92% de seus apoiadores anteriores. Aqueles que disseram anteriormente que não apoiariam nem Biden nem Trump em um confronto bidirecional agora se dividem em 30% para Harris e 27% para Trump, com o restante dizendo que votaria em outra pessoa ou optaria por não participar da eleição deste ano.

Metade dos que apoiam Harris na nova pesquisa (50%) dizem que seu voto é mais a favor dela do que contra Trump. Essa é uma mudança dramática em comparação com a dinâmica focada em Trump da corrida Biden-Trump. Entre os apoiadores de Biden na pesquisa de junho da CNN, apenas 37% disseram que seu voto foi principalmente para expressar apoio ao presidente.

Cerca de três quartos dos apoiadores de Trump (74%) dizem que seu voto é para expressar apoio a ele em vez de oposição a Harris. Isso é um aumento no apoio afirmativo a ele em comparação com a pesquisa da CNN de junho (66%), que ocorreu antes de uma tentativa de assassinato contra a vida de Trump e da Convenção Nacional Republicana na qual o ex-presidente aceitou formalmente a nomeação de seu partido.

A pesquisa mostra que o índice de favorabilidade de Trump está chegando a 43%, maior do que desde 2020 na pesquisa da CNN.

