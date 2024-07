Atualizações ao vivo: interrupção global da Microsoft atinge companhias aéreas, bancos e empresas

Austrália e Nova Zelândia foram atingidas por interrupções cibernéticas em larga escala que afetaram empresas, serviços governamentais e aeroportos.

O Downdetector, um site que rastreia interrupções cibernéticas, relatou impactos em instituições bancárias e de telecomunicações australianas, como ANZ, Westpac, Visa e Optus.

O Coordenador Nacional de Segurança Cibernética da Austrália disse estar “ciente de uma interrupção técnica em larga escala que afetou diversas empresas e serviços na Austrália esta tarde”.

Acrescentou que “não há informações que sugiram que se trata de um incidente de segurança cibernética”.

Companhias aéreas afetadas: O Aeroporto de Sydney disse em uma publicação no X que “uma interrupção técnica global impactou algumas operações aéreas e serviços de terminal”, acrescentando que as chegadas e partidas de voos continuaram, com alguns atrasos possíveis ao longo da noite.

O Aeroporto de Brisbane disse que um problema global de TI estava afetando o check-in de “algumas companhias aéreas no aeroporto e alguns serviços de terminal”. Os voos continuam operando, disse o aeroporto.

Redes de supermercados: Woolworths e Coles também relataram interrupções em suas operações, assim como o Commonwealth Bank, o maior banco da Austrália.

Polícia e emissoras: A polícia de Nova Gales do Sul também relatou problemas, e a emissora nacional australiana ABC disse que estava “passando por uma grande queda de rede, junto com vários outros meios de comunicação”.

Nova Zelândia: O Downdetector na Nova Zelândia também relatou problemas para bancos, incluindo o ASB. O Aeroporto de Christchurch também estava enfrentando problemas de TI em vários sistemas “que podem afetar chegadas e partidas de voos”, disse o aeroporto no X.