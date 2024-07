Atualizações ao vivo: Investigação sobre tiroteio em comício de Trump continua após tentativa de assassinato

Thomas Matthew Crooks visitou o local do comício de Donald Trump duas vezes, seu celular continha imagens de Trump e do presidente Joe Biden, e o histórico de buscas do suposto assassino incluía datas da Convenção Nacional Democrata, bem como futuros eventos de Trump, disseram três autoridades americanas à CNN.

Os novos detalhes revelaram mais sobre o que Crooks estava fazendo nos dias e horas que antecederam sua tentativa de assassinar o ex-presidente. Mas os investigadores que vasculham o rastro físico e digital de Crooks ainda não têm o detalhe-chave que explicaria por que o jovem de 20 anos escalou o telhado em Butler, Pensilvânia, com uma arma estilo AR: um motivo.

Uma fonte disse à CNN que cerca de 19 minutos antes do tiroteio, a polícia estava tentando localizar o atirador, mas não conseguiu encontrá-lo até que ele estivesse no telhado.

A polícia respondeu a uma chamada sobre um “homem suspeito” quase na mesma hora em que Trump chegou para seu comício na Pensilvânia no sábado, de acordo com o gerente do município de Butler, Tom Knights.

Knights disse na quarta-feira que o relatório o colocou perto do prédio da AGR, onde o suposto assassino de Trump finalmente lançou seu ataque.

Knights disse que um policial tentou acessar o telhado com a ajuda de um colega que tentou içá-lo. O policial que escalava a lateral do prédio viu alguém no telhado que apontou um rifle para ele, disse Knights.

“O policial estava em uma posição indefesa e não havia como ele se envolver com o ator enquanto segurava a borda do telhado. O policial soltou e caiu no chão”, disse Knights.

A polícia de Butler Township comunicou “imediatamente” a localização do atirador, mas “momentos depois, o indivíduo começou a atirar”, de acordo com o comunicado.

Do telhado do prédio, que ficava cerca de 140 metros ao norte do palco do comício, Crooks disparou vários tiros em Trump, que o atingiram de raspão na orelha e atingiram vários participantes do comício, incluindo um que foi morto.

