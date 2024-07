Atualizações ao vivo: investigação sobre tiroteio em comício de Trump continua após tentativa de assassinato em comício de campanha

Drones são usados ​​hoje por tudo, desde pequenos departamentos de polícia rurais com um punhado de membros até grandes agências federais de aplicação da lei. Mas eles não estavam no céu sobre o comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia quando um atirador atirou nele e em três outros participantes de um telhado próximo.

Algumas autoridades querem saber o porquê.

“O que aconteceu aqui? Acho que claramente houve uma falha de segurança, pelo menos. E precisamos descobrir, por exemplo, por que drones não foram usados ​​na área?”, perguntou o presidente da Câmara, Mike Johnson, na CNN na noite de domingo. “Ainda não obtive uma resposta satisfatória sobre isso. Parece bem óbvio que você faria isso para poder ver as pessoas nos telhados.”

Especialistas na área dizem que drones estão se tornando uma ferramenta comum para a aplicação da lei, mesmo quando não estão fazendo avaliação de ameaças. Eles podem ser usados ​​para coisas tão simples quanto controle de tráfego em eventos de grande escala, ou para ajudar equipes de emergência a alcançar pessoas que estão tendo problemas médicos padrão.

A vigilância aérea é muito mais fácil com os avanços em drones, disse Matt Sloane, CEO de uma empresa de drones, a Skyfire. Sua empresa treinou agências de segurança pública de grande a pequeno porte, incluindo o Serviço Secreto, no uso de drones, assim como forneceu o serviço em si.

Sloane disse que sua empresa forneceu vigilância por drones para empresas de segurança privadas que trabalham em comícios de candidatos presidenciais que ainda não são cobertos pelo Serviço Secreto, bem como em grandes eventos, como o Super Bowl LIII em Atlanta em fevereiro de 2019. Seu serviço custa cerca de US$ 5.000 por drone por evento.

“Não estou acusando o Serviço Secreto ou qualquer agência de fazer algo errado”, ele disse sobre a falta de drones no comício de sábado. “Esta é uma tecnologia mais nova, e o Serviço Secreto tem feito as coisas de uma certa maneira com sucesso por um longo tempo. Mas há coisas por aí que podem ajudar e vale a pena considerar.”

Até agora, o Serviço Secreto se recusou a responder perguntas sobre a falta de vigilância por drones e suas outras decisões sobre a proteção fornecida no comício de sábado.