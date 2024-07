Atualizações ao vivo: Investigação sobre tiroteio em comício de Trump continua após tentativa de assassinato

Fareed Zakaria sentou-se com o ministro interino das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri Kani, no Hudson Yards, em Nova York, e o pressionou sobre a reportagem da CNN sobre um suposto complô iraniano de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump.

A reportagem surgiu depois que autoridades dos EUA obtiveram informações sobre o suposto complô de uma fonte humana nas últimas semanas, um acontecimento que levou o Serviço Secreto a aumentar a segurança em torno do ex-presidente nas últimas semanas, disseram várias pessoas informadas sobre o assunto à CNN.

A Missão Permanente da República Islâmica do Irã nas Nações Unidas negou a acusação.

Durante a entrevista, Zakaria perguntou a Kani se o complô era uma retaliação ao assassinato de Qasem Soleimani, o general iraniano que morreu em janeiro de 2020, ocorrido durante o governo Trump.

“Eu disse explicitamente que recorreríamos a procedimentos e estruturas legais e judiciais em nível nacional e internacional para levar os perpetradores e conselheiros militares do assassinato do General Soleimani à justiça”, disse Kani.

Pressionado ainda mais se isso significaria não usar medidas violentas, Kani disse: “Nós apenas recorreremos a procedimentos legais e judiciais iranianos e internacionais”.

“Até agora, fizemos isso, e esse é nosso direito e, claro, continuaremos. E os americanos disseram abertamente que assassinaram o comandante militar sênior iraniano. Então, é nosso direito natural seguir essa questão, e aqueles que são acusados ​​neste caso, devem ser levados à justiça em um — em um tribunal justo”, disse Kani.

A entrevista completa de Zakaria com Kani irá ao ar no domingo às 10h ET no “Fareed Zakaria GPS”.