Atualizações ao vivo: Kamala Harris busca reunir democratas após Biden desistir da corrida

Autoridades do Partido Democrata argumentaram que uma votação virtual para selecionar um candidato presidencial deve ocorrer até 7 de agosto para evitar o risco de litígio em Ohio.

Mas quando – e como – um companheiro de chapa deve ser selecionado para se juntar ao indicado nessas cédulas?

Essa é uma questão crítica que os membros do Comitê de Regras e Estatutos do DNC esperam abordar quando o grupo se reunir na quarta-feira, disseram dois membros à CNN.

“Para que a chamada aconteça, o vice-presidente tem que anunciar um companheiro de chapa? Quais são os detalhes disso?”, um membro do comitê conta à CNN, sugerindo que a interpretação das regras existentes – ou a elaboração de novas regras – pode ser necessária para esclarecer o processo de seleção e o cronograma.

De acordo com os dois membros, os copresidentes do Comitê de Regras do DNC ainda não finalizaram a pauta oficial da reunião, que será transmitida online.

Selecionar um companheiro de chapa para a candidata líder do partido, a vice-presidente Kamala Harris, pela convenção do partido, daqui a quatro semanas, já representa uma aceleração de um processo de seleção que geralmente leva meses. Selecionar um companheiro de chapa antes do prazo final de chamada nominal de 7 de agosto exigiria um caminho ainda mais rápido.

A CNN informou que o procurador-geral Eric Holder e seu escritório de advocacia Covington & Burling estão conduzindo o processo de seleção do companheiro de chapa de Harris.

Em 2020, quando o partido usou um processo de votação remota semelhante ao que propôs para este ano, Biden, como candidato democrata, foi autorizado a nomear apenas um candidato a vice-presidente, evitando a necessidade de uma votação separada para aprovar a seleção.