Atualizações ao vivo: Kamala Harris e Trump iniciam campanha eleitoral

O candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald Trump se encontra com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na propriedade de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, em 26 de julho. Alex Brandon/AP

O ex-presidente Donald Trump se encontrou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na sexta-feira, o primeiro encontro desse tipo entre os dois homens desde que Trump deixou a Casa Branca, há mais de três anos.

A reunião na residência de Trump em Mar-a-Lago foi solicitada por Netanyahu, disseram fontes familiarizadas com o planejamento à CNN. Ela acontece logo após o discurso do primeiro-ministro ao Congresso e reuniões com o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris na Casa Branca.

Harris, agora a provável candidata democrata, transmitiu contundência sobre o sofrimento civil e o fim da guerra após seu período com o primeiro-ministro.

Netanyahu disse na sexta-feira que esperava que os comentários de Harris não tornassem um acordo de cessar-fogo mais difícil de ser alcançado.

“Acho que, na medida em que o Hamas entende que não há luz do dia entre Israel e os Estados Unidos, isso acelera o acordo”, disse Netanyahu aos repórteres em sua reunião com Trump. “E espero que esses comentários não mudem isso.”

Trump disse que Harris foi “desrespeitosa com Israel” em seus comentários aos repórteres após seu encontro com Netanyahu.

“Acho que os comentários dela foram desrespeitosos”, disse Trump a Kristen Holmes, da CNN, na sexta-feira. “Eles não foram muito gentis em relação a Israel. Na verdade, não sei como uma pessoa judia pode votar nela, mas isso é problema deles.”

Antes dos comentários de Netanyahu, o gabinete de Harris rejeitou na sexta-feira a sugestão original de uma alta autoridade israelense de que os comentários do vice-presidente poderiam ter dificultado o acordo de cessar-fogo.

“Não sei do que eles estão falando”, disse um assessor de Harris à CNN, em resposta a uma citação de uma alta autoridade israelense no The Times of Israel.

“O presidente Biden e a vice-presidente Harris transmitiram a mesma mensagem em suas reuniões privadas ao primeiro-ministro Netanyahu: é hora de fechar o cessar-fogo e o acordo de reféns”, disse o assessor do vice-presidente aos repórteres, acrescentando que a reunião de Harris com Netanyahu foi “séria e colegial”.