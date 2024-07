Atualizações ao vivo: Kamala Harris inicia campanha eleitoral de 2024

O candidato presidencial independente Robert F. Kennedy Jr. discursa para os participantes durante um comício de campanha no Brazos Hall em 13 de maio em Austin, Texas. Brandon Bell/Getty Images/Arquivo

O candidato presidencial independente Robert F. Kennedy Jr. se qualificou para a eleição presidencial de Nebraska, informou o gabinete do Secretário de Estado de Nebraska na sexta-feira.

Um porta-voz do Secretário de Estado de Nebraska disse em uma declaração na sexta-feira que o escritório validou 4.442 das assinaturas enviadas pela campanha de Kennedy, superando as 2.500 assinaturas legalmente exigidas para se qualificar para a votação de Nebraska. O escritório do secretário de estado considerou que Kennedy cumpriu todos os requisitos para aparecer na votação de novembro.

O escritório também considerou uma objeção apresentada pelo Partido Democrata de Nebraska no início deste mês, que argumentou que a filiação passada de Kennedy ao Partido Democrata e as afiliações com partidos menores em outros estados o tornam inelegível para aparecer como um candidato apartidário em Nebraska. O escritório decidiu que “as questões levantadas não exigiam que Kennedy fosse mantido fora da votação”.

“Salvo quaisquer contestações legais, Robert F. Kennedy Jr. será listado na cédula eleitoral geral de Nebraska como um candidato apartidário na corrida presidencial dos EUA”, de acordo com a declaração.

Nebraska marca o mais recente estado potencial de campo de batalha onde Kennedy ganhou acesso ao voto, colocando-o em jogo pelos cinco votos eleitorais do estado, incluindo o único voto eleitoral concedido ao vencedor no 2º Distrito Congressional de Nebraska. O ex-presidente Donald Trump ganhou esse voto eleitoral em 2016, mas o presidente Joe Biden o virou em 2020.

Incluindo Nebraska, Kennedy ganhou acesso ao voto em 12 estados. Ele está qualificado para o voto nos estados-campo de batalha Michigan e Carolina do Norte, junto com Califórnia, Utah, Havaí, Novo México, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Delaware e Carolina do Sul. No total, Kennedy é elegível para 145 votos eleitorais.