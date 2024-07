Atualizações ao vivo: Kamala Harris inicia campanha enquanto Joe Biden desiste

Hillary Clinton, ex-secretária de Estado que concorreu à presidência em 2016, destacou seu apoio à vice-presidente Kamala Harris em um artigo de opinião no New York Times na terça-feira, argumentando que o provável candidato do Partido Democrata era um “ex-promotor experiente e vice-presidente bem-sucedido” que pode “oferecer uma visão esperançosa e unificadora” ao povo americano.

“Ela é talentosa, experiente e está pronta para ser presidente. E eu sei que ela pode derrotar Donald Trump”, escreveu Clinton.

Tanto Clinton quanto seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, apoiaram Harris no domingo, logo após Biden anunciar que abandonaria a disputa.

Clinton também abordou os desafios que ela acredita que Harris enfrentará à medida que a campanha ganha força.

“A Sra. Harris enfrentará desafios adicionais únicos como a primeira mulher negra e sul-asiática a estar no topo da chapa de um grande partido. Isso é real, mas não devemos ter medo. É uma armadilha acreditar que o progresso é impossível”, escreveu Clinton.

Embora a campanha de Harris tenha sido lançada há poucos dias, alguns republicanos se concentraram na origem racial da ex-senadora da Califórnia nos ataques. Em uma entrevista à CNN na terça-feira, o deputado do Tennessee Tim Burchett sugeriu que o presidente Joe Biden escolheu Harris como sua companheira de chapa somente porque ela é negra.

“Cem por cento ela é uma contratação DEI”, ele disse, referindo-se à diversidade, equidade e inclusão. “Seu histórico é péssimo, na melhor das hipóteses.”

Clinton, que se tornou a primeira mulher a ganhar a indicação de um grande partido em 2016, lembrou ter que “lutar contra o sexismo e os padrões duplos da política americana”.

“Fui chamada de bruxa, ‘mulher má’ e muito pior. Fui até queimada em efígie. Como candidata, às vezes me esquivava de falar sobre fazer história. Não tinha certeza se os eleitores estavam prontos para isso”, disse Clinton. “E eu não estava concorrendo para quebrar uma barreira; eu estava concorrendo porque achava que era a mais qualificada para fazer o trabalho.”

Clinton também elogiou Biden, descrevendo sua decisão de renunciar “foi o ato mais puro de patriotismo que já vi em minha vida”.