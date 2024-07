Atualizações ao vivo: notícias da campanha de Biden, comício de Trump e Vance em Michigan

A vice-presidente Kamala Harris discursa durante um evento de campanha em Fayetteville, Carolina do Norte, em 18 de julho. Allison Joyce/AFP/Getty Images

Os candidatos envolvidos na corrida presidencial de 2024 farão campanha no sábado, após uma semana de notícias impulsionadas pela Convenção Nacional Republicana e pela crescente discórdia entre os democratas sobre seu indicado.

Veja o que está acontecendo hoje:

Vice-presidente Kamala Harris deverá ser a atração principal de um evento de arrecadação de fundos para a campanha em Provincetown, Massachusetts, e fazer comentários.

A governadora do estado, Maura Healey, o senador democrata Ed Markey, o secretário de transportes Pete Buttigieg e seu marido Chasten Buttigieg também falarão. As atrizes Jennifer Coolidge e Adrienne Warren estão programadas como “convidadas especiais”.

Harris está em campanha enquanto Presidente Joe Biden continua sua recuperação da Covid-19, que o forçou a se isolar esta semana em Rehoboth Beach, Delaware.

Todos os olhos estão voltados para a vice-presidente enquanto a incerteza cresce em torno da candidatura contínua de Biden — e ela surge como a alternativa mais provável, de acordo com muitos democratas.

Enquanto isso, a chapa republicana de ex-presidente Donald Trump e seu candidato a vice-presidente, Senador de Ohio JD Vanceestarão no estado de Michigan, um campo de batalha, para seu primeiro comício conjunto.

O evento em Grand Rapids marcará o primeiro evento de campanha de Trump desde a tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia há uma semana e a subsequente convenção do Partido Republicano. As estradas serão fechadas ao redor da Van Andel Arena e a segurança ao redor do evento interno será rigorosa, de acordo com autoridades locais.

Vance recebeu um avião particular pago pela campanha de Trump — um 737 equipado com adesivos Trump-Vance — que o levará para Michigan, de acordo com duas fontes com conhecimento direto.

Christina Asencio, Jennifer Henderson e Alayna Treene, da CNN, contribuíram com reportagens para esta postagem.