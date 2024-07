Atualizações ao vivo: notícias da campanha de Biden, investigação do tiroteio de Trump e análise do RNC

Trump e a ex-primeira-dama Melania Trump foram acompanhados no palco pelo candidato a vice-presidente JD Vance e sua esposa, Usha. Will Lanzoni/CNN

A noite final da Convenção Nacional Republicana incluiu figuras incendiárias como Tucker Carlson, muitas provocações aos democratas e um longo e abrangente discurso do ex-presidente Donald Trump, com ataques políticos fora do roteiro e raros momentos de vulnerabilidade.

Aqui estão cinco conclusões:

Trump detalha tiroteio: Trump pareceu solene ao narrar os eventos “dolorosos” de seu comício de sábado em detalhes minuciosos. Ele insistiu, apesar dos cânticos da plateia, que não deveria estar na convenção. “Estou diante de vocês nesta arena somente pela graça do Deus Todo-Poderoso”, disse ele à multidão.

Pouca menção a Biden (pelo nome): Trump disse que usaria o nome do presidente Joe Biden apenas uma vez. Mas ele o usou duas vezes: uma para descrever Biden como o pior presidente da história, e outra para dizer que seria a única vez que ele seria usado.

Foi, em parte, porque a campanha de Trump queria exibir um Partido Republicano unificado e voltado para o futuro. Mas também porque Trump pode não enfrentar Biden novamente, afinal.

Um raro avistamento de Melania: Melania Trump tem se mantido discreta desde o fim do governo Trump, optando por não comparecer ao julgamento de Trump sobre o pedido de silenciamento ou ao debate da CNN.

Ela compareceu à Convenção Nacional Republicana pela primeira vez na noite de quinta-feira, embora, diferentemente de anos eleitorais anteriores, ela não tenha feito um discurso.

“Trumpamania” à solta: O tema da programação de quinta-feira à noite antes do discurso de Trump foi testosterona — culminando com Hulk Hogan arrancando sua camiseta e declarando Trump “um verdadeiro herói americano”.

Uma convenção quase isenta de políticas: Convenções políticas raramente incluem conversas políticas instáveis. Mas mesmo pelos padrões usuais, que normalmente envolvem reconhecer um problema e então encurtar uma solução, a Convenção Nacional Republicana de 2024 foi desconcertante. E especialmente em sua noite final, quando os políticos deram lugar principalmente a celebridades de direita.

