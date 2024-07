Atualizações ao vivo: Olimpíadas de Paris 2024, ataques ferroviários antes da cerimônia de abertura

Autoridades francesas patrulham um barco no rio Sena, antes dos Jogos Olímpicos de Paris, em 24 de julho. Miguel Medina/AFP/Getty Images

A cerimônia de abertura, que acontecerá no coração de Paris, ao longo do Rio Sena este ano, traz níveis adicionais de segurança — com mais de 100 chefes de estado e de governo, bem como milhares de espectadores, esperados.

Cerca de 45.000 policiais devem ser mobilizados na cidade, junto com 18.000 militares. Estações de metrô próximas serão fechadas, assim como muitas das pontes. Nenhum avião poderá voar sobre Paris, a menos que faça parte da cerimônia.

“Não pode haver festa se não houver segurança, e queremos que a celebração seja fantástica”, disse o CEO do Paris 2024, Étienne Thobois.

“Sim, há um pequeno preço a pagar, mas ter essa cerimônia de abertura no meio da cidade, depois os Jogos no meio da cidade com uma configuração de locais sem precedentes… mas acho que todos estão entendendo isso, e estamos ansiosos para comemorar e festejar”, ​​acrescentou.

Os Jogos também acontecem em meio a tensões geopolíticas ao redor do mundo, com guerras em andamento em Gaza e Ucrânia, entre outros.

“Os Jogos não são imunes ao que está acontecendo no cenário geopolítico”, disse Thobois.