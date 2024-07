Atualizações ao vivo: Olimpíadas de Paris 2024, Simone Biles e ginástica dos EUA

Um cidadão anda de bicicleta ao longo do Rio Sena em 22 de julho. David Ramos/Getty Images

O evento de familiarização com o triatlo nas Olimpíadas de Paris foi cancelado devido aos baixos níveis de qualidade da água no Rio Sena, disseram a Paris 2024 e a World Triathlon em um comunicado conjunto emitido no domingo.

Os triatletas estavam programados para treinar no Sena antes dos próximos eventos, mas a forte chuva que caiu recentemente em Paris fez com que eles não tivessem mais essa oportunidade.

“Paris 2024 e o World Triathlon reiteram que a prioridade é a saúde dos atletas”, diz a declaração conjunta.

“Os testes realizados no Sena (sábado) revelaram níveis de qualidade da água que, na visão da federação internacional, World Triathlon, não ofereciam garantias suficientes para permitir a realização do evento.”

Dados fornecidos pela Fluidion, uma empresa de tecnologia que está testando a qualidade do Sena diariamente, mostraram um grande aumento de E. coli no sábado em comparação aos dois dias anteriores.

Apesar disso, os organizadores estão confiantes de que a qualidade da água melhorará antes dos eventos de triatlo.

“Dada a previsão do tempo para as próximas 48 horas, Paris 2024 e a World Triathlon estão confiantes de que a qualidade da água retornará a abaixo dos limites antes do início das competições de triatlo. Conforme observado em julho, com as condições de verão (mais sol, temperaturas mais altas, ausência prolongada de chuva), a qualidade da água no Sena melhorou significativamente.”

O triatlo individual masculino está programado para acontecer em 30 de julho, e o evento individual feminino no dia seguinte.