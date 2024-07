Atualizações ao vivo: Olimpíadas de Paris 2024

A Torre Eiffel brilha ao fundo enquanto a bandeira olímpica é hasteada durante a cerimônia de abertura em Paris, em 26 de julho. François-Xavier Marit/Pool/Reuters

Bem-vindos à nossa cobertura de sábado dos Jogos Olímpicos de 2024, que começaram oficialmente em Paris na sexta-feira à noite com uma cerimônia de abertura deslumbrante.

Caso você tenha perdido, aqui estão algumas lições importantes do show:

Paris mostra: A oportunidade de colocar a Cidade Luz, sua cultura e pessoas em plena exibição foi bem aproveitada na sexta-feira. Os barcos fluviais flutuando no Rio Sena permitiram cenas parisienses incríveis, enquanto passavam por marcos históricos em sua jornada até o final do Desfile das Nações no Trocadero, com uma Torre Eiffel adornada com anéis olímpicos servindo como pano de fundo. O famoso marco estava iluminado em toda a sua glória, um verdadeiro farol no que poderia ter sido uma noite sombria.

Foi uma prévia forte de como serão os demais Jogos, já que as Olimpíadas usam alguns dos marcos mais emblemáticos da cidade como cenários para as competições.

A chuva tenta roubar a cena: O céu cinzento de Paris se abriu cerca de 30 minutos após o início de um show de três horas e meia.

Centenas de milhares de espectadores se alinharam nas margens do Rio Sena vestidos com ponchos e capas de chuva, e uma cobertura de guarda-chuvas brotou ao primeiro sinal de gotas de chuva. Mas depois de cerca de uma hora de chuva caindo com força, alguns espectadores expostos correram para o conforto de tendas de hospitalidade e outras áreas cobertas próximas. Câmeras capturaram o ocasional afinamento da multidão ao longo da margem do rio.

Mas o espírito olímpico não murchou na chuva. Os atletas pareciam mais do que animados para acenar para a multidão, e a França realmente pareceu abraçar os Jogos.

Céline Dion retorna: Após um show de luzes deslumbrante na Torre Eiffel, uma das cantoras mais icônicas das últimas décadas, fez seu retorno aos palcos depois de quatro anos. Celine Dion tem lutado contra a síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica rara.

A cantora canadense Celine Dion canta “Hymne À L’Amour”, de Edith Piaf, uma das canções mais conhecidas da cantora francesa, na Torre Eiffel, no final da cerimônia. Serviços de Transmissão Olímpica/AP

Sua performance de “L’Hymne à l’amour” encerrou a cerimônia de forma impressionante. Vestida em um branco magnífico, a performance de Dion causou arrepios enquanto ela voltava no tempo e sua voz incrível ecoava ao longo do Sena.

Uma festa em Paris numa sexta-feira à noite: Uma longa pausa para dança no meio do show resumiu a vibração que grande parte do show assumiu: era hora de festa na capital francesa.

Muita música techno e europop acompanhou dançarinos coloridos vestindo todos os tipos de trajes rave – incluindo um cantor todo pintado de azul cantando em um canteiro de flores.

A cerimônia de abertura incluiu apresentações da banda de heavy metal Gojira, da cantora de ópera mezzo-soprano francesa Axelle Saint-Cirel e de Lady Gaga, que cantou uma nova versão da música “Mon truc en plumes”, originalmente do icônico artista francês Zizi Jeanmaire.

Uma magnífica iluminação de tocha: Levada por dezenas de atletas franceses e outros atletas olímpicos famosos do passado e do presente – incluindo Zinedine Zidane, Rafael Nadal (que carregou a tocha em um barco pelo Sena), Serena Williams (que desceu ao lado de Nadal), Carl Lewis e Tony Parker, a tocha foi acesa pela estrela do judô Teddy Riner e pela velocista dos 400 metros Marie-José Pérec.

E quando a chama olímpica explodiu em seu caldeirão, que estava preso a um balão gigante, ela começou a flutuar.