Atualizações ao vivo: Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fará discurso no Congresso

Um grupo de importantes figuras israelenses — incluindo ex-oficiais de segurança nacional, acadêmicos e líderes empresariais — enviou à liderança do Congresso dos EUA uma carta contundente acusando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que deve discursar no Congresso hoje, de ameaçar a segurança nacional israelense e americana.

A carta chama Netanyahu de “ameaça existencial”, retratando-o como egoisticamente preocupado com sua sobrevivência política e singularmente culpado por não derrotar o Hamas na guerra em Gaza. Também destaca os problemas legais de Netanyahu, incluindo as acusações de suborno e fraude contra ele.

“Por décadas, (Netanyahu) tem incitado os israelenses uns contra os outros, danificando nosso tecido social nacional, prejudicando dramaticamente nossas capacidades de defesa, corroendo nossa economia e devastando nossa posição internacional”, dizia a carta.

“Netanyahu prejudica gravemente os interesses de segurança nacional dos EUA por meio de sua abordagem a esta guerra, que impacta negativamente a política americana no Oriente Médio e além, e coloca Israel ainda mais em perigo.”

A carta foi enviada na manhã de terça-feira ao presidente da Câmara, Mike Johnson, ao líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, ao líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e ao líder da minoria no Senado, Mitch McConnell.

Entre os mais de 30 signatários estão cinco ex-altos funcionários do serviço de inteligência do Mossad, incluindo o diretor aposentado Tamir Pardo, dois ex-chefes do exército israelense e uma lista de outros ex-oficiais militares, de segurança, diplomáticos, jurídicos e empresariais.

O ganhador do prêmio Nobel de Química Aaron Ciechanover está entre eles, assim como dois ex-presidentes da Universidade Ben Gurion: Avishay Braverman e Rivka Carmi. O empreendedor bilionário Morris Kahn se junta ao ex-CEO farmacêutico Jeremy Levin entre os líderes empresariais.

Pardo, o ex-diretor do Mossad, pediu no mês passado ao Congresso que desconvidasse Netanyahu, chamando o convite de um “erro terrível”.

Uma carta semelhante – também assinada por Pardo e outros que assinaram a carta de terça-feira – foi enviada em janeiro ao presidente de Israel e ao porta-voz do parlamento, exigindo que Netanyahu fosse removido do cargo.