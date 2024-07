Atualizações ao vivo: RNC abre em Milwaukee, dois dias após tentativa de assassinato de Trump em comício

O ex-presidente Donald Trump é cercado por agentes do Serviço Secreto dos EUA após tiros serem disparados em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia, no sábado, 13 de julho. Evan Vucci/AP

Momentos depois de ser baleado em um comício em Butler, Pensilvânia, na tarde de sábado, Donald Trump foi visto com sangue na orelha e na bochecha enquanto era levado às pressas para fora do palco.

Áudio revela como a cena caótica do tiroteio se desenrolou da visão de Trump e dos envolvidos em colocá-lo em segurança. Trump estava no meio de uma fala quando vários tiros foram disparados. Ele tapa a orelha e se abaixa enquanto agentes do Serviço Secreto o cercam. “Abaixe-se, abaixe-se, abaixe-se”, diz um deles. Outro tiro soa e uma mulher grita.

Várias vozes de agentes do Serviço Secreto são ouvidas — uma diz “para cima!”, outra “as escadas estão prontas, as escadas estão prontas”. Trump também pode ser ouvido, mas suas palavras são indistintas. Mais agentes sobem ao palco, alguns segurando rifles de assalto. Os apoiadores de Trump ao fundo parecem chocados, enquanto alguns filmam com seus telefones.

Após ouvir que o atirador caiu, Trump e os agentes se levantam. Aqui está o que foi dito:

Trunfo: “Deixe-me pegar meus sapatos, deixe-me pegar meus sapatos.”

Agente masculino: “Peguei você, senhor, peguei você, senhor.”

Trunfo: “Deixe-me pegar meus sapatos.”

Outro agente masculino: “Espere, sua cabeça está sangrando.”

Agente masculino: “Senhor, temos que ir para o carro, senhor.”

Trunfo: “Deixe-me pegar meus sapatos.”

Agente feminina diz “OK” antes de dizer algo sobre o sapato.

Trunfo: “Espere, espere, espere.” Ele então dá um soco no ar para a multidão. Ele murmura “lutar” três vezes — um movimento recebido com aplausos pela multidão.

Trump e a equipe do Serviço Secreto se afastam do pódio e vão em direção aos carros enquanto a multidão grita: “EUA. EUA. EUA.”

