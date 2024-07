Atualizações ao vivo: tentativa de assassinato de Trump em comício; Melania Trump emite declaração enquanto a investigação começa

O FBI disse no domingo que o atirador no comício de Trump na Pensilvânia agiu sozinho e que ainda está investigando ativamente os antecedentes do atirador — inclusive tentando obter acesso ao seu telefone.

“Estamos trabalhando para obter acesso ao telefone”, disse Kevin Rojek, agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Pittsburgh, no domingo. “Enviamos o telefone para nosso laboratório em Quantico.”

Rojek também disse que o FBI “não identificou uma ideologia associada ao assunto”, mas alertou que “ainda estamos muito no início desta investigação”.

Rojek disse que o FBI não “tem nenhum tipo de fidelidade neste momento sobre as ações do atirador imediatamente antes de ele se envolver com o ex-presidente”.

Ele acrescentou que a família do atirador tem cooperado na investigação.

Rojek confirmou que a arma usada no tiroteio era um rifle estilo AR que foi comprado legalmente. Ele também disse que a polícia localizou um “dispositivo suspeito” no carro do suspeito e que o dispositivo foi “tornado seguro e está sendo analisado”.

Bobby Wells, diretor assistente da Divisão de Contraterrorismo na sede do FBI em Washington, DC, disse que o FBI está investigando isso como uma tentativa de assassinato, mas também como um possível ataque terrorista doméstico.

Rojek disse que “neste momento não temos nenhuma indicação de quaisquer problemas de saúde mental”. Ele pediu ao público que ligasse para qualquer informação que pudesse ter sobre o tiroteio, dizendo que o FBI já recebeu mais de 2.000 dicas.

O vice-diretor do FBI, Paul Abbate, também disse que o FBI está “vendo esse aumento no rescaldo deste evento. Vimos indivíduos entrarem na internet e tentarem imitar ou se passar pelo atirador, que obviamente já está morto.”

O procurador-geral Merrick Garland disse que passou a manhã em briefings com funcionários do DOJ e “informou o presidente Biden na Sala de Situação” sobre a investigação.

“A violência que vimos ontem é um ataque à própria democracia”, disse Garland. “Isso precisa parar.”