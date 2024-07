Atualizações da Euro 2024: alegria dos pênaltis para a Inglaterra, desgosto para a Suíça

A Euro 2024 chegou ao fim das quartas de final! Nossos arquivos diários oferecem as últimas reportagens de todo o torneio, bem como linhas de apostas, o que observar e as melhores leituras.

Fique de olho na ESPN durante todo o torneio enquanto trazemos as últimas novidades da Alemanha.

A liderança: Derrota nos pênaltis para a Inglaterra é um fim cruel para a Suíça

DÜSSELDORF, Alemanha — A Inglaterra chegou às semifinais pela terceira vez em seus últimos quatro torneios, mas a Suíça ficou agonizantemente aquém de chegar às semifinais de uma grande final pela primeira vez em sua história. A identidade de seus conquistadores aqui deve ter sido particularmente difícil para seu capitão, Granit Xhaka.

A Inglaterra derrotou o time de Marat Yakin por 5 a 3 nos pênaltis após um empate por 1 a 1 em Dusseldorf, enquanto os Três Leões avançam para a semifinal de quarta-feira contra Holanda ou Turquia.

Xhaka foi motivo de chacota na Premier League em um ponto ao longo de seus sete anos no Arsenal. O meio-campista foi visto por muitos como um cartão amarelo ambulante, com erros individuais custando gols ao seu time. O ponto mais baixo veio quando ele disse aos seus próprios fãs para “se f—” enquanto eles o vaiavam no Emirates Stadium em outubro de 2019.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Como resultado, Xhaka foi destituído da capitania pelo então técnico Unai Emery e, mais tarde, ele admitiu que já estava de malas prontas para deixar o clube antes que Mikel Arteta o convencesse a ficar.

Arteta revigorou sua carreira — dando-lhe licença para jogar como um camisa 8 mais ofensivo — a ponto de sua saída para o Bayer Leverkusen no verão passado por £ 21,4 milhões parecer uma perda para o clube, além de ser o momento certo para um novo capítulo.

Xhaka chegou a este jogo como um campeão invicto da Bundesliga e se livrou de um problema no adutor para jogar os 120 minutos inteiros em Düsseldorf. Em alguns sentidos, ele foi o jogador mais influente em campo.

Ninguém teve mais toques do que os 140 de Xhaka, seus 121 passes tentados e 114 completados também foram os maiores do jogo. Uma exibição tão segura ajudou a Suíça a ganhar um pouco de controle no segundo tempo e a parecer o lado mais ameaçador na prorrogação.

Mas sua 130ª aparição internacional terminou em derrota pela menor das margens, uma derrota nos pênaltis que deixa a Suíça ainda esperando para ir além das quartas de final de um grande torneio. Eles só venceram três de seus 28 encontros com a Inglaterra. Xhaka não será o único a querer vê-los pelas costas no futuro. — James Olley

A Inglaterra venceu a disputa de pênaltis pela terceira vez em um grande torneio e avançou contra a Suíça para as semifinais da Euro 2024. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Imagens e sons em torno do Euro 2024

O discurso motivacional da França antes do pênalti

A França venceu Portugal nas quartas de final nos pênaltis no último jogo de sexta-feira, e talvez tenham sido as palavras compartilhadas na reunião pré-pênaltis que os inspiraram a garantir uma vaga nas semifinais.

Como Os Bleus reunidos pouco antes do início dos pênaltis em Hamburgo, o técnico Didier Deschamps se dirigiu aos seus jogadores. Na mente de todos, o pesadelo de Lusail, onde a França perdeu a final da Copa do Mundo para a Argentina nos pênaltis há 18 meses, ainda estava muito presente. Não querendo reviver aquele cenário, Deschamps escolheu suas palavras cuidadosamente: “Rapazes, vamos ficar calmos e compostos. É tudo o que estou pedindo a vocês.”

Depois de Deschamps, foi a vez do capitão Kylian Mbappé dizer algo ao grupo. E, novamente, ele encontrou as palavras certas.

“Gente, não se esqueçam, é só uma habilidade técnica, fácil”, disse o atacante, que perdeu o pênalti decisivo na derrota nos pênaltis para a Suíça na Euro 2020. “Nós trabalhamos nisso, é uma habilidade técnica. Esqueçam tudo ao redor. É você e o goleiro. É uma habilidade técnica. Vamos lá! Independentemente do que aconteça, nós ficamos juntos!”

Mas talvez a melhor fala tenha vindo bem no final de Marcus Thuram. O atacante, lembrando seus companheiros de equipe de quem estava defendendo seu gol, gritou: “Gente, temos Mike [Maignan] Eh!”

A França marcou todos os cinco pênaltis e venceu sua primeira disputa por pênaltis desde a Copa do Mundo de 1998. — Julien Laurens

Gündoğan atravessa a divisão

Mesmo depois da Alemanha ter sofrido uma saída dolorosa para a Espanha na sexta-feira, com La Roja chegando às semifinais com uma vitória por 2 a 1 na prorrogação contra os anfitriões da Euro 2024, o meio-campista Ilkay Gündoğan estava mais preocupado com a condição física de Pedri e buscou notícias sobre seu companheiro de equipe no Barcelona após a partida.

Euro 2024: Notícias, destaques e reações Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, resultados e cobertura da Euro 2024: Calendário | Elencos | Previsões (E+)

Pedri foi forçado a sair após apenas oito minutos das quartas de final devido a uma lesão no joelho após uma entrada de Toni Kroos.

Enquanto Gündoğan falava com a mídia na zona mista, lidando com as consequências da saída da Alemanha do torneio em casa, Ferran Torres, outro jogador do Barça, andava atrás dele. Deixando de responder perguntas feitas a ele pela mídia em alemão e inglês, Gündoğan agarrou Torres para perguntar em espanhol como Pedri estava.

“Pfffff”, respondeu Torres. “Teremos que ver amanhã.”

A Espanha confirmou no sábado que Pedri sofreu uma entorse de grau 2 no joelho esquerdo. Eles não confirmaram por quanto tempo Pedri ficará afastado, mas fontes disseram que ele não jogará novamente na Alemanha, mesmo que La Roja chegará à final em 14 de julho, com tempo de inatividade previsto em torno de um mês.

Kroos, para quem a derrota significou a última partida de sua carreira, já emitiu um pedido de desculpas. — Sam Marsden

Tal pai, tal filho em Stuttgart

O meio-campista espanhol Mikel Merino repetiu um feito único na história da família ao marcar seu dramático gol da vitória aos 119 minutos em Stuttgart.

Merino, um substituto aos 80 minutos, selou a vitória da Espanha com um cabeceio após cruzamento de Dani Olmo antes de correr para a bandeirinha de escanteio e dançar em volta dela. Nada incomum nisso, você pode pensar. Mas, por uma estranha ironia do destino, o pai de Merino, Ángel, fez a mesma comemoração após marcar no mesmo estádio 33 anos antes.

“Este estádio deve ter algo que nos dê sorte”, disse Mikel Merino após a vitória da Espanha nas quartas de final. “Meu pai marcou aqui. É um estádio especial para nós.”

Merino Sr., que fez quase 500 aparições pela seleção principal como jogador sem ser convocado pela Espanha, disse que queria dar um “grande beijo” em Mikel depois de repetir a maneira como comemorou o gol pelo Osasuna na partida da Copa da UEFA contra o VfB Stuttgart em 1991.

“O objetivo era me fazer passar mal”, disse Merino Sr. brincando à Cadena SER. “Se ele já tinha me superado, agora eu também não tenho a exclusividade do gol do Stuttgart. Agora só preciso ficar quieto e dar um grande beijo nele, porque ele merece.” — Marca Ogden

Pai, filho, 33 anos de diferença, mesmo estádio, mesma comemoração! foto.twitter.com/txOD7ReevS — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) 5 de julho de 2024

Estatística do dia

As quartas de final contra a Suíça foram a 100ª partida de Gareth Southgate como técnico da Inglaterra (V61-E23-D16). Sua porcentagem de vitórias agora é de 61%, atrás apenas de Fabio Capello (67%; 28-8-6 de 2008-12) e do técnico vencedor da Copa do Mundo de 1966, Alf Ramsey (61,1%; 69-27-17 de 1963-74) para o melhor por um técnico da Inglaterra. — Estatísticas e informações da ESPN

jogar 0:32 Cenas selvagens em Wembley enquanto a Inglaterra vence nos pênaltis Confira essas comemorações selvagens no BOXPARK Wembley depois que a Inglaterra derrotou a Suíça nos pênaltis na Euro 2024.

Dica de aposta (odds via ESPN BET)

A Espanha é justamente favorita com +155 para vencer a França na semifinal na próxima terça-feira. Eles marcaram 11 gols na Euro 2024 até agora, mas ainda não enfrentaram uma defesa como a da França. Os Bleus sofreu apenas um gol na Alemanha neste verão, e foi um pênalti de Robert Lewandowski em um empate de 1 a 1 contra a Polônia. Claro, eles só marcaram dois gols, mas com seu pedigree de torneio, eles podem valer a pena dar uma olhada em +205. — ESPN

Uma grande leitura

Julian Nagelsmann abraça Toni Kroos após a derrota da Alemanha para a Espanha nas quartas de final da Euro 2024 na sexta-feira. Qian Jun/MB Media/Getty Images

Para um jogador que fez carreira sendo o mestre da calma, Toni Kroos nunca esperaria que tudo terminasse em caos, mas depois de 833 jogos pelo clube e pela seleção, o ato final da carreira do meio-campista alemão foi vivido em um frenesi de faltas, chances perdidas, gols dramáticos no final, apelações de pênaltis rejeitadas e um árbitro que exibiu 16 cartões amarelos e um vermelho.

O sonho da Alemanha de vencer a Euro 2024 como país anfitrião chegou ao fim em Stuttgart na sexta-feira, quando o gol de cabeça de Mikel Merino aos 119 minutos selou a vitória da Espanha por 2 a 1 nas quartas de final. O time de Luis de la Fuente segue em frente e jogará uma semifinal em Munique na terça-feira, mas é o fim da estrada para a Alemanha e também para Kroos, o meio-campista do Real Madrid que esperava encerrar sua carreira internacional assim como fez em seus dias de clube, assinando como campeão europeu.

– Ogden: A carreira de Kroos termina em caos, já que a Alemanha não consegue intimidar a Espanha

E finalmente …

Havia um rosto conhecido pulando para cima e para baixo entre a torcida espanhola em Stuttgart na sexta-feira: o meio-campista do Villarreal Dani Parejo.

Parejo, que foi quatro vezes internacional pela Espanha, foi visto pelos seus colegas adeptos La Roja e os apoiadores logo se reuniram em torno dele.

“Pula, Parejo, pula”, eles gritavam, ao que ele obedeceu.

“Estou aqui para uma experiência inesquecível com meus filhos”, ele disse à Relevo. “Ainda estou de férias antes do início da pré-temporada. Estamos nos divertindo muito até agora e esperamos que tudo dê certo.”

Parejo foi então pressionado a fazer uma previsão antes da vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Alemanha, que eliminou os anfitriões — e ele acertou em cheio.

“Estou apostando em 2-1 Espanha”, ele disse. A Espanha espera que ele esteja prevendo que eles vencerão a França na semifinal de terça-feira também. — Sam Marsden