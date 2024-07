Atualizações da Euro 2024: Gakpo carrega holandês, mas precisa de ajuda

Cody Gakpo marcou e deu uma assistência para levar a Holanda às quartas de final da Euro 2024. Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images

A Euro 2024 está na fase eliminatória! Nossos arquivos diários oferecem as últimas reportagens de todo o torneio, bem como linhas de apostas, o que observar e as melhores leituras.

Acompanhe a ESPN durante todo o torneio enquanto trazemos as últimas notícias da Alemanha até a final em 14 de julho.

A liderança: Gakpo carregando holandês, mas ele precisa de ajuda

MUNIQUE — Cody Gakpo está emergindo como um dos jogadores de destaque da Euro 2024 e lidera a corrida pela Chuteira de Ouro, mas o atacante holandês precisa que seus companheiros de equipe de baixo desempenho se destaquem se ele e os holandeses quiserem progredir muito mais na competição.

Gakpo passou para o topo da tabela de pontuação da Euro 2024 ao lado de Jamal Musiala (Alemanha), Ivan Schranz (Eslováquia) e Georges Mikautadze (Geórgia) ao marcar seu terceiro gol do torneio e dar uma assistência para o substituto de impacto Donyell Malen na vitória por 3 a 0 contra a Romênia em Munique na terça-feira. O atacante do Liverpool teve outro gol anulado por impedimento pelo VAR, já que os holandeses perderam uma sucessão de chances antes de garantir uma vitória confortável na eliminatória das oitavas de final.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O ataque de Gakpo no primeiro tempo, quando ele cortou para dentro pela esquerda e venceu o goleiro Florin Nita com um chute forte de pé direito, provou ser o suficiente para o time de Ronald Koeman garantir um confronto nas quartas de final contra a Áustria ou a Turquia em Berlim no sábado. Aos 83 minutos, Gakpo virou provedor, passando pelo zagueiro do Tottenham Radu Dragusin antes de cruzar para Malen converter de perto. Malen então adicionou um terceiro no final do tempo de lesão, cortando pela esquerda após um rápido contra-ataque e chutando além de Nita em seu primeiro poste.

Tendo chegado na metade mais fácil da chave, evitando pesos pesados ​​como Alemanha, Espanha, França e Portugal, a Holanda pode chegar até a final, mas Gakpo não pode levá-los até lá sozinho, especialmente quando os holandeses se encontrarem diante de uma oposição mais difícil. O jogador de 25 anos está exibindo todos os seus pontos fortes na Alemanha, embora Memphis Depay e Xavi Simons em particular precisem encontrar uma maneira de igualar a produção do homem do Liverpool.

A dupla que falhou teve grandes momentos contra a Romênia, mas não conseguiu tirar vantagem, seja por causa de uma finalização ruim, passe errado ou má tomada de decisão. Simons e Depay em particular perderam chances claras de tornar o jogo seguro para os holandeses, com Malen tendo um impacto como um substituto no segundo tempo com dois gols no final. Mas foi a tenacidade de Gakpo que fez o primeiro de Malen, pegando um passe solto de Depay e correndo para a linha de fundo antes de puxar a bola para trás para uma finalização simples.

Gakpo está provando ser o homem principal para Koeman e o único jogador de ataque em que ele pode confiar. Apenas o francês Kylian Mbappé marcou mais gols na última Copa do Mundo e Euro 2024 (9 em 10 jogos) do que os 6 de Gakpo em 9. E Koeman, que venceu a Euro 1988 na Alemanha com a Holanda como jogador, agora tem uma grande decisão a tomar antes das quartas de final em termos de sua formação de ataque.

Se Depay permanecer, ele dará a Wout Weghorst uma rara titularidade? Uma pergunta que ele não precisa fazer é se deve usar Gakpo, porque o atacante se tornou o primeiro nome na escalação holandesa. — Mark Ogden

Imagens e sons em torno do Euro 2024

‘Misstiano Penaldo’

Apesar de Portugal ter avançado para as quartas de final na segunda-feira, foi uma noite ruim para Cristiano Ronaldo contra a Eslovênia.

O jogador de 39 anos teve um pênalti defendido no primeiro tempo da prorrogação que poderia ter classificado Portugal e depois derramou lágrimas no intervalo — embora ele tenha se redimido mais tarde ao converter o primeiro pênalti na disputa por pênaltis.

jogar 1:21 O que os companheiros de Ronaldo disseram depois que ele perdeu o pênalti? João Palhinha revela o que sua equipe disse a Cristiano Ronaldo depois que ele perdeu um pênalti contra a Eslovênia na Euro 2024.

Ronaldo também foi criticado por cobrar uma série de faltas durante o jogo — todas perdidas — enquanto sofria a indignidade de ver torcedores eslovenos atrás do gol tentando afastá-lo segurando a camisa de seu grande rival, Lionel Messi.

Sua noite para esquecer não parou por aí e, para coroar tudo, a BBC — que transmite o jogo no Reino Unido — mostrou uma repetição de seu pênalti perdido junto com a legenda: “Misstiano Penaldo”.

Isso não foi bem recebido pelo ex-capitão do Chelsea, John Terry, que postou nas redes sociais: “BBC, isso é uma vergonha”. — Rob Dawson

Pogba traz o clima de festa

O internacional francês Paul Pogba deve ter ficado agradavelmente surpreso com a recepção que recebeu dos fãs de futebol durante sua primeira aparição pública em um estádio em algum tempo. O vencedor da Copa do Mundo de 2018, que está cumprindo uma suspensão de quatro anos após um teste positivo para doping, foi a estrela do dia em Düsseldorf após ser convidado para assistir à vitória de segunda-feira sobre a Bélgica pela federação francesa de futebol e Didier Deschamps.

CAMPEONATO EURO 2024 ODDS

Quando ele apareceu no La Maison Bleue, o lugar onde os fãs franceses se encontram antes de todos os jogos da França, o meio-campista da Juventus recebeu uma recepção de herói. Ele subiu no palco enquanto a música “Ramenez la coupe à la maison” (“Traga a taça para casa”), o hit de 2018 do Vegedream, estava sendo tocada. Pogba dançou, cantou e disse algumas palavras de agradecimento à multidão, que continuou cantando seu nome e “Pogba Presidente, Pogba Presidente”.

O jogador de 31 anos, que aguarda uma data para sua audiência no Tribunal Arbitral do Esporte, onde espera ver sua suspensão reduzida para uma proibição de dois anos, também atraiu muita atenção na partida. Sentou-se com as famílias dos jogadores, não muito longe do pai do atacante francês Marcus Thuram, o vencedor da Copa do Mundo de 1998, Lilian Thuram, no início ele manteve um perfil discreto, mas eventualmente tirou muitas selfies com os fãs e deu autógrafos.

Ele terminou sua noite visitando o vestiário da França após a vitória por 1 a 0 para comemorar com alguns de seus antigos companheiros de equipe. Ele abraçou Thuram, beijou Deschamps, abraçou Kylian Mbappé e N’Golo Kanté, dançou com Ousmane Dembélé. Foi como se ele nunca tivesse saído. — Julien Laurens

Brady é um grande apoiador da Inglaterra

Harry Kane acredita que a Inglaterra adicionou a lenda da NFL Tom Brady ao seu exército de torcedores na Euro 2024.

O heptacampeão do Super Bowl reagiu à dramática vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a Eslováquia no domingo tuitando “Jude” junto com quatro emojis de cabeças explodindo em resposta ao chute de bicicleta de Jude Bellingham no último suspiro que forçou a prorrogação.

Brady, que é um acionista minoritário do Birmingham City (clube de infância de Bellingham), postou mais tarde no X após o gol da vitória de Kane com “Harry!!! Que jogo!!!” e mais dois emojis de cabeça explodindo. O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, também postou simplesmente “Louco!” no X após o gol de Bellingham.

jogar 0:54 Por que uma proibição é “altamente improvável” para Jude Bellingham na Euro 2024 Gab Marcotti explica por que a investigação da UEFA sobre um gesto feito por Jude Bellingham dificilmente levará a uma suspensão de partida.

Quando mostrada a reação de todo o mundo — que também incluiu o Príncipe William descrevendo o jogo como uma “montanha-russa emocional”, Kane disse: “É inacreditável. Sabemos o quanto o futebol conecta as pessoas e os fãs, mas também as celebridades e a realeza. Ele une todo mundo.

“Isso mostra o quão grande é o Campeonato Europeu, o quão grandes são esses grandes torneios ao redor do mundo. É ótimo ter o apoio de todos esses caras. Mesmo para Tom ser americano, sinto que ele é um fã inglês desse torneio. Ele tem sido um grande apoiador, então é ótimo ver.”

Kane continuou a reiterar seu desejo de um dia jogar na NFL. “Gostaria de ser um chutador, mas não acho que tenho o suficiente para ser um quarterback”, disse ele. “Não vou levar essas pancadas! Adoraria jogar um pouco de golfe também. Estou bem longe, depois de assistir os meninos e como eles jogam, estou a quilômetros de distância! Mas qualquer um desses esportes seria doentio.” — James Olley

Gaitas de fole continuam como trilha sonora do Euro

A Escócia foi uma das primeiras seleções a ser eliminada da Eurocopa, mas o som das gaitas de fole ainda é alto e claro em alguns dos estádios-sede, graças a Neil Marriott, um neozelandês que usa kilt.

Marriott está viajando pela Alemanha durante o torneio, ficando do lado de fora de vários estádios antes dos jogos, vestindo o traje tradicional das Terras Altas — kilt, gorro e sporran — e tocando sua gaita de foles na tentativa de arrecadar fundos para competir no Campeonato Mundial de Bandas de Gaitas de Fole em Glasgow no mês que vem.

Aqui está Neil Marriott da Nova Zelândia tocando sua gaita de foles do lado de fora #EURo2024 jogos – até jogos da Inglaterra! – para arrecadar fundos para competir no Campeonato Mundial de Gaita de Fole em Glasgow. Ele está no insta @njmarriott foto.twitter.com/iEjT7TCMeZ — Mark Ogden (@MarkOgden_) 2 de julho de 2024

Ele estava em Munique na terça-feira, antes do jogo das oitavas de final entre Romênia e Holanda, e corajosamente tocou sua flauta antes do jogo da Inglaterra contra a Dinamarca, em Frankfurt, apesar da rivalidade de longa data entre Inglaterra e Escócia.

“Tenho jogado em alguns campos”, Marriott disse à ESPN. “Vim da Nova Zelândia, mas espero ter arrecadado o suficiente para Glasgow antes do fim do torneio.” — Mark Ogden

Estatística do dia

Cody Gakpo se junta a Dennis Bergkamp de 1992 e 1994 como os únicos holandeses a marcar pelo menos três gols em grandes torneios consecutivos pela Holanda. — Estatísticas e informações da ESPN

Dica de aposta (odds via ESPN BET)

Parece que a França não está marcando gols, mas sim confiando nos gols contra dos adversários no momento, então vamos aproveitar os +1000 oferecidos pelo atacante Kylian Mbappé para terminar como artilheiro do torneio e presumir que ele se destaque a partir daqui. — ESPN

Uma grande leitura

jogar 0:20 Kevin De Bruyne chama pergunta de repórter de “estúpida” Kevin De Bruyne chamou de “estúpida” a pergunta de um repórter sobre a geração de ouro de sua equipe ao deixar a coletiva de imprensa após a derrota da Bélgica por 1 a 0 para a França.

“Estúpido.” Essa foi a reação do meio-campista belga Kevin De Bruyne ao se afastar de suas entrevistas pós-jogo após a derrota de sua equipe por 1 a 0 para a França nas oitavas de final da Euro 2024 na segunda-feira.

O jogador de 33 anos estava reagindo à sugestão de que essa “geração de ouro” de jogadores belgas ficou aquém ao não chegar à final de um grande torneio. De Bruyne não rejeita a ideia de que esse time belga, às vezes, pode ter tido um desempenho abaixo do esperado na última década, em comparação ao talento que possuía. Sua irritação vem do fato de que há outras nações com jogadores igualmente talentosos.

“E você diz que França, Inglaterra, Espanha e Alemanha não têm gerações de ouro?” ele retrucou. “OK. Obrigado. Estúpido…”

Com isso, De Bruyne se despediu da Eurocopa 2024. Resta saber se o meio-campista do Manchester City também se despediu de sua carreira internacional.

Há outros remanescentes no time belga do que é considerado uma das gerações mais talentosas de todos os tempos. O atacante Romelu Lukaku, 31, continua a liderar a linha, enquanto Jan Vertonghen, 37, ainda está na retaguarda, embora o antigo defensor do Tottenham Hotspur possa agora sentir que é hora de se afastar.

– Marsden: A ‘geração de ouro’ da Bélgica acabou, e isso é uma coisa boa

E finalmente …

O meio-campista inglês Jude Bellingham nunca esteve longe das manchetes na Euro 2024, seja por seus gols, atuações ou polêmicas, como ser investigado pela UEFA por suposta violação das “regras básicas de conduta decente” com sua comemoração de gol contra a Eslováquia no domingo.

Mas como o astro do Real Madrid está se mostrando uma atração de bilheteria, sua popularidade nas redes sociais aumentou muito desde o início do torneio.

Bellingham tinha 31,7 milhões de seguidores no Instagram no início do torneio, mas desde que marcou seu dramático gol de empate nos acréscimos na vitória por 2 a 1 nas oitavas de final contra a Eslováquia, o jogador de 21 anos viu seus seguidores na plataforma ultrapassarem 34 milhões.

Para colocar a popularidade de Bellingham em perspectiva, Phil Foden é o segundo na lista de jogadores da Inglaterra que tiveram o maior crescimento no Instagram após este torneio, mas o atacante do Manchester City só aumentou seus números em 410.000, elevando sua contagem de seguidores para 12 milhões. — Mark Ogden