Aubrey Plaza rasga ACL durante jogo ‘Knockout’ no WNBA All-Star Weekend

Estrela de “Parques e Recreação” Praça Aubrey entrou no WNBA All-Star Weekend com dois joelhos saudáveis… mas saiu com apenas um após um infeliz acidente em meio a todas as festividades.

De acordo com a emissora do All-Star Game, Ryan RuoccoPlaza sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior enquanto jogava uma animada partida de “Knockout” nas instalações de treino do Phoenix Mercury, poucas horas antes Caitlin Clark, Anjo Reese dar A’ja Wilson avisou seu time WNBA vs. Confronto de exibição da equipe dos EUA.