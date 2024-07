Austrália masculina vence Espanha e abre torneio olímpico de basquete

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — Nos dias que antecederam a abertura das Olimpíadas de Paris contra a Espanha, o técnico Brian Goorjian olhou para o passado.

Ele fez seu time assistir a um dos momentos mais dolorosos dos australianos em competições internacionais: uma derrota na prorrogação dupla para os espanhóis nas semifinais da Copa do Mundo de 2019.

“Mostramos um pequeno vídeo do passado para mantê-los presos”, disse Goorjian. “Há um medo de que não importa o quanto você se esforce ou jogue melhor, em um período de três minutos eles podem fazer ‘whack, whack, whack’ e você está em apuros.”

Acabou sendo exatamente o impulso que sua equipe precisava.

Jock Landale teve 20 pontos e nove rebotes, e a Austrália derrotou a Espanha por 92 a 80 no sábado para abrir a fase de grupos do torneio olímpico de basquete em Lille.

Patty Mills acrescentou 19 pontos e Josh Giddey contribuiu com 17 para levar a Austrália à vitória no Grupo A, que também inclui Grécia e Canadá. A Austrália enfrenta o Canadá na terça-feira, enquanto a Espanha enfrentará a Grécia.

“Eles fizeram duas investidas pesadas contra nós e então assumiram a liderança. Achei que fomos destemidos e corajosos, e achei que tivemos uma ótima jogada de guarda”, disse Goorjian. “Só uma boa contribuição de todos.”

A Austrália liderou por até 14 pontos antes da Espanha disparar e usar uma corrida de 9-0 para assumir sua primeira liderança do jogo, 56-54, no terceiro quarto. Os australianos responderam com uma explosão de 15-4 para fechar o período e nunca mais ficaram atrás.

“Não vacilar é uma das coisas sobre as quais falamos”, disse Giddey. “Eles vão ter suas corridas, nós vamos ter as nossas. É só quem consegue suportar melhor a tempestade.”

Santi Aldama terminou com 17 pontos para a Espanha. Sergio Llull acrescentou 17 para os espanhóis, que conectaram 12 cestas de 3 pontos, mas acertaram 39% dos arremessos de quadra no jogo no Estádio Pierre Mauroy.

A Austrália estabeleceu sua presença no garrafão logo no início, marcando 42 pontos no jogo e mantendo uma vantagem de 46 a 34 nos rebotes.

“Sabemos o nível físico de um time com oito ou nove jogadores da NBA; é isso que os coloca acima da maioria dos times”, disse o técnico da Espanha, Sergio Scariolo.

Os australianos lideravam por 49 a 42 no intervalo.

A Austrália disparou para uma liderança de 31-17, com Landale marcando oito pontos no início.

A Espanha então usou uma sequência de 10 a 0 que começou no final do primeiro quarto e continuou no segundo para voltar ao jogo.

O ímpeto dos australianos também foi interrompido por uma discussão acalorada no final do primeiro quarto.

Com 2:13 restantes no período, o espanhol Usman Garuba fez uma tela dura no australiano Josh Green, fazendo-o tropeçar para trás. Green se irritou e ficou na cara de Garuba. Garuba deu um tapa na mão de Green e Will Magnay entrou para defender seu companheiro de equipe, levando Garuba a empurrá-lo.

Os árbitros revisaram o incidente e registraram faltas antidesportivas duplas em Garuba e Magnay.

Mais dois incidentes também resultaram em breves interrupções no jogo.

A história olímpica também foi feita durante o jogo, quando o espanhol Rudy Fernandez se tornou o primeiro jogador de basquete masculino a competir em seis Olimpíadas, ao entrar na marca de 5:18 do primeiro quarto.

A americana Diana Taurasi se juntará a Fernandez como a primeira jogadora de basquete a competir em seis Olimpíadas quando a seleção feminina dos EUA abrir o jogo contra o Japão na segunda-feira.

Alemanha 97, Japão 77

Franz Wagner fez 22 pontos e pegou seis rebotes, e a Alemanha se distanciou do Japão no segundo tempo para garantir a vitória no Grupo B.

Daniel Theis acrescentou 18 pontos e sete rebotes. Moritz Wagner acrescentou 15 pontos para os atuais campeões da Copa do Mundo, que nunca ficaram atrás. A Alemanha tem o Brasil em seguida na fase de grupos na terça-feira. O Japão enfrenta a França, anfitriã das Olimpíadas.

A Alemanha teve cinco jogadores com números de dois dígitos.

Rui Hachimura terminou com 20 pontos para o Japão, que tem apenas 13 vitórias em suas sete participações olímpicas.

A Alemanha entrou nas Olimpíadas em terceiro lugar no ranking mundial da FIBA, atrás dos EUA e da Espanha.

Foi assim contra os japoneses, nunca ficando para trás e assumindo uma liderança de 16 pontos no segundo quarto. Os alemães marcaram 46 pontos no garrafão e também tiveram uma grande contribuição do seu banco, que contribuiu com 38 pontos.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.