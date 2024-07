Autoridade do governo argentino deixa cargo em meio a polêmica sobre Lionel Messi

O governo da Argentina anunciou que Julio Garro não é mais subsecretário de Esporte do país depois que ele pediu que Lionel Messi se desculpasse pela música ofensiva da seleção nacional sobre jogadores franceses.

O meio-campista argentino Enzo Fernández, do Chelsea, pediu desculpas no início desta semana após postar um vídeo nas redes sociais após a vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre a Colômbia na final da Copa América no domingo, que mostrou alguns jogadores argentinos entoando cânticos ofensivos que destacavam jogadores franceses de ascendência africana.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) disse na terça-feira que entraria com uma queixa legal. A FIFA também disse que estava investigando o incidente.

“Eu acho que o capitão [Messi] da seleção nacional e da AFA [Argentina Football Association’s] Presidente [Claudio Tapia] deveria se manifestar e se desculpar por este caso”, disse Garro à rádio argentina Urbano Play.

“É apropriado. É [controversy] nos deixa em má situação com tanta glória.”

O gabinete do presidente da Argentina, Javier Milei, emitiu uma declaração no X e escreveu: “O Gabinete do Presidente relata que nenhum governo pode dizer o que comentar, o que pensar ou o que fazer à Seleção Argentina, Campeã Mundial e Bicampeã Americana, ou a qualquer outro cidadão. Por esta razão, Julio Garro deixa de ser Subsecretário de Esportes da Nação.”

Mais tarde, Garro agradeceu a Milei por permitir que ele fizesse parte de sua equipe e escreveu no X: “Sinto muito se meu comentário ofendeu alguém, essa nunca foi minha intenção, e é por isso que disponibilizei minha demissão, embora eu sempre esteja do outro lado da discriminação em todas as suas formas.”

Enquanto isso, o clube de Fernandez, o Chelsea, condenou todo comportamento discriminatório e iniciou um procedimento disciplinar interno sobre os cânticos ofensivos.

Lionel Messi foi o capitão da Argentina na conquista da Copa América, derrotando a Colômbia por 1 a 0 na final. Foto de Buda Mendes/Getty Images

Os mesmos cânticos — de alguns torcedores argentinos — surgiram antes de França e Argentina se enfrentarem na final da Copa do Mundo de 2022, que a Argentina venceu.

O zagueiro francês Wesley Fofana demonstrou seu descontentamento com seu companheiro de equipe no Chelsea, Fernandez, e republicou o vídeo,

O atacante do Chelsea e da França, Christopher Nkunku, seguiu Fofana, dizendo no X: “Deus os abençoe”, falando sobre as palavras depreciativas do time argentino.

Hugo Lloris, que foi goleiro e capitão da França nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, disse à BBC que esperava que os cânticos fossem um erro.

“Não importa se você está em um momento de euforia porque ganhou um troféu importante”, disse ele. “Isso exige ainda mais responsabilidade quando você é um vencedor.

“Você não quer ouvir ou ver esse tipo de coisa no futebol. Todos nós somos contra a discriminação e o racismo.

“Eu só penso e espero que seja um erro. Todos nós cometemos erros às vezes, e espero que eles aprendam com isso.”