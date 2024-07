Ayaka Furue mantém vantagem de 3 tacadas em Evian; tempestade suspende a rodada 2

A japonesa Ayaka Furue tinha uma vantagem de três tacadas no Evian Championship na sexta-feira, antes da segunda rodada ser suspensa devido ao risco de raios e trovões.

Os organizadores decidiram retirar os jogadores do campo de golfe à tarde devido às condições climáticas adversas na região de Evian e decidiram interromper o jogo pelo resto do dia após as 18h, horário local, quando a tempestade se intensificou.

Com cinco buracos restantes para jogar em sua segunda rodada, Furue estava 6 abaixo após 31 buracos, liderando Stephanie Kyriacou da Austrália e Haeran Ryu da Coreia do Sul. Ambas as jogadoras estavam 9 abaixo no geral e estavam 4 abaixo do par em sua segunda rodada.

Kyriacou completou 16 buracos em sua segunda rodada, e Ryu completou 11.

A americana Angela Stanford, que conquistou seu primeiro título importante no Campeonato Evian de 2018, empatou em quarto lugar com Patty Tavatanakit, com 8 abaixo do par.

A atual campeã, Celine Boutier, fez 68 na segunda rodada e ficou com 5 abaixo do par.

“Sinto que meu jogo tem sido muito sólido nos últimos dois dias”, disse Boutier. “Definitivamente sinto que meu jogo longo tem me carregado, e sinto que poderia ter dado algumas tacadas mais baixas ontem e hoje, então isso é bem positivo. Porque posso melhorar. Apenas algumas tacadas aqui e ali e estaremos em boa posição.”

Um total de 66 jogadores retornarão no sábado para completar suas segundas rodadas antes que o corte seja feito.