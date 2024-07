Ayaka Furue vence o Campeonato de Evian com águia em 18

EVIAN-LES-BAINS, França — Ayaka Furue fez uma investida tardia para vencer o Campeonato de Evian com um eagle no último buraco e conquistar seu primeiro título importante no domingo.

A golfista japonesa de 24 anos manteve a calma com outra tacada clínica, tendo feito três birdies nos quatro buracos anteriores para terminar com 19 abaixo do par no geral.

Furue ficou 1 tacada à frente da australiana Stephanie Kyriacou, líder da noite, e duas à frente da tailandesa Patty Tavatanakit, que fez um excelente 8 abaixo do par (63) na rodada final e entrou na disputa por seu segundo torneio importante.

Ayaka Furue derrotou Stephanie Kyriacou em um excelente back nine para vencer o Campeonato de Evian e seu primeiro título importante. AP Photo/Laurent Cipriani

Indo para o 18º buraco, Furue e Kyriacou estavam empatados em 17 abaixo do par com Tavatanakit, que já estava no vestiário.

Furue deu uma boa tacada e encontrou o fairway, enquanto a tacada de Kyriacou desviou para a esquerda, em direção ao rough.

Furue encontrou o green com sua segunda tacada, dando a ela uma oportunidade de campeonato, e momentos depois, ela foi encharcada com champanhe. Seu melhor desempenho anterior em um major foi o quarto lugar em Evian em 2021.

Kyriacou, de 23 anos, que fez birdie no 18º, também garantiu seu melhor resultado. Seu melhor resultado anterior foi um empate em sétimo no Women’s British Open, dois anos atrás.

Tavatanakit ganhou um grande prêmio no ANA Inspiration em 2021.