Baker Mayfield pode fazer um Brady e levar os Bucs ao Super Bowl, diz o técnico Bowles

Coh Todd Bowles está realmente mirando alto para o Tampa Bay Buccaneers nesta temporada, e ele está de olho naquele Troféu Lombardi. Ele recentemente reuniu sua equipe, deixando claro que eles não deveriam estar pensando apenas em ganhar o título da divisão, mas deveriam estar mirando no Super Bowl em si.

Mas chegar ao Super Bowl não é moleza. É preciso mais do que apenas um elenco talentoso, e é aí que o novo QB, Baker Mayfield, entra em cena. O técnico Bowles deu a ele um conselho direto: “Bake, você comanda o show. É o seu time. Você tem que ser os olhos e os ouvidos. Dê a bola a eles, deixe-os ir. É para isso que eles são pagos… tome decisões inteligentes, coloque-nos no conjunto certo e podemos ir.”

Baker Mayfield diz que não trapaceia como o Houston AstrosMatt Matera / Twitter

Campo de Maio assinou um contrato de um ano em março de 2023 e não perdeu tempo em trazer seu melhor jogo para Tampa Bay. Claro, ele teve um começo um pouco difícil na primeira semana, mas se recuperou com um touchdown vencedor do jogo em uma vitória emocionante por 20-17. Na semana 2, ele estava pegando fogo, acertando 76% de seus passes, o recorde da carreira, e acumulando 317 jardas e outro touchdown.

Mayfield pode assumir a carga da equipe

Mas a verdadeira mágica aconteceu na Semana 15, quando Mayfield enfrentou os Packers. Ele conseguiu o quase impossível: uma classificação de passador perfeita, completando 22 de 28 passes para 381 jardas e 4 TDs. Essa performance estelar não só esmagou os Packers por 34-20, mas também lhe rendeu o título de Jogador Ofensivo da Semana da NFC. Com estatísticas de 28 TDs, 4.044 jardas de passe e uma taxa de conclusão de 64,3%, é difícil não se perguntar se Mayfield é a chave para levar os Bucs a uma vitória no Super Bowl.

No entanto, pode haver um soluço no plano. O edge rusher dos Buccaneers, Randy Gregoryestá desaparecido no campo de treinamento. O insider da NFL Rick Stroud tuitou sobre a ausência de Gregory dos treinos voluntários de offseason, levantando algumas preocupações sobre o pass rush do time.

Parece que há muita coisa em jogo nos ombros de Mayfield nesta temporada, e com Bowles definindo expectativas tão altas, não há espaço para relaxar. Mas se Mayfield puder manter seu desempenho impressionante e se Gregory puder voltar aos trilhos, os Buccaneers podem ter uma chance de tornar o sonho de Bowles no Super Bowl uma realidade.