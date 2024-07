Bam Adebayo, EUA vencem o Sudão do Sul no basquete olímpico

LILLE, França — Preocupar-se com qual jogador superstar pode não jogar em uma determinada noite não é problema do Time EUA, pode acabar se tornando sua marca registrada.

A profundidade implacável desta equipe continuará a levar a alguns momentos desconfortáveis ​​quando a comissão técnica tiver que lidar com a forma de administrar tudo, mas continua sendo o combustível dos americanos enquanto eles trabalham para tentar ganhar a quinta medalha de ouro consecutiva.

Na quarta-feira, foi novamente o motor da vitória por 103 a 86 contra o novato Sudão do Sul, que levou a equipe dos EUA a 2 a 0 nas Olimpíadas e garantiu sua vaga nas quartas de final da semana que vem.

Escolhas dos editores



2 Relacionados

O banco dos americanos foi devastador, acumulando 66 pontos (contra apenas 14 do Sudão do Sul) e fazendo duas sequências importantes que basicamente definiram o jogo.

Bam Adebayo, que teve minutos extras porque foi a vez de Joel Embiid ficar de fora do jogo, teve talvez sua melhor partida pela seleção nacional, saindo do banco com 18 pontos em 8 de 10 arremessos e sete rebotes.

Kevin Durant retomou seu papel de banco e demonstrou seu tradicional poder de fogo com 14 pontos, e Derrick White marcou 10 pontos com três roubos de bola e um bloqueio, entre uma série de excelentes jogadas defensivas.

Na vitória sobre a Sérvia no domingo, o que acabou sendo o momento mais importante do jogo foi quando Durant entrou no jogo saindo do banco no primeiro quarto. Seis minutos de jogo contra o Sudão do Sul, com o placar empatado em 10-10 e o Bright Stars começando a ganhar confiança, a buzina estridente no Stade Pierre Mauroy soou e o técnico dos EUA Steve Kerr enviou seus substitutos.

É tão tentador e até natural prestar atenção em quem começa esses jogos de alto nível. E nesta noite foi ainda mais intrigante porque Jayson Tatum, que era o homem estranho em uma decisão controversa contra a Sérvia, estava com o grupo de abertura. Assim como LeBron James, Steph Curry e Anthony Davis, jogadores com seis prêmios de Jogadores Mais Valiosos e nove anéis de campeonato entre eles.

Mas isso não mostra o poder subjacente dessa lista.

Quando o grupo de Durant, White, Adebayo, Jrue Holiday e Anthony Edwards entrou, mudou o jogo. Esse grupo é cheio de excelentes defensores e ainda tem bastante poder ofensivo.

O Sudão do Sul, que tem um excelente atletismo com um grupo de ex-jogadores da NBA e atiradores, é uma ótima história e um time perigoso com um futuro brilhante. Mas ele simplesmente não consegue competir com essa profundidade.

Esse grupo, que também foi complementado por Devin Booker, fez uma sequência de 23-4 durante o primeiro e o segundo quartos que essencialmente decidiram o jogo. Esse grupo reprisou o papel no segundo tempo quando o Sudão do Sul, liderado por arremessos quentes de Nuni Omot (24 pontos) e Bul Kuol (16), cortou a liderança de 19 pontos para 10 contra os titulares americanos. Então o banco aumentou para 16 pontos no final do terceiro quarto.

Os titulares James, Davis e Booker, que somaram 30 pontos, fizeram algumas jogadas no final para manter a liderança confortável.