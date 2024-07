Bancos livres em Yankees-Orioles após Heston Kjerstad ser atingido por arremesso

BALTIMORE — Há mais de três semanas, o Baltimore Orioles e o New York Yankees estão em uma espécie de queda — não o suficiente para tirá-los das duas primeiras posições na Liga Americana Leste, mas frustrante mesmo assim.

Quando eles se encontraram para mais uma série intensa antes do intervalo do All-Star Game, as emoções acabaram explodindo.

O defensor externo do Orioles, Heston Kjerstad, foi atingido no capacete por um arremesso a 156 km/h do fechador do Yankees, Clay Holmes, e os bancos ficaram vazios na parte inferior do nono inning da vitória do New York por 4 a 1 na sexta-feira à noite.

“Houve apenas um chilrear para frente e para trás”, disse o rebatedor dos Yankees, Aaron Judge. “Sei que pegamos alguns caras deles com rebatidas de arremessos. Eles nos pegaram. Meio que fervendo lá.”

O técnico do Orioles, Brandon Hyde, foi expulso durante a nona entrada, que deixou os bancos e bullpens de ambos os times vazios depois que Heston Kjerstad, de Baltimore, foi atingido no capacete por um arremesso de Clay Holmes. Mitchell Layton/Getty Images

Com um eliminado, o arremesso de Holmes atingiu Kjerstad na orelha. Após um atraso, Kjerstad conseguiu se levantar, mas saiu do jogo. Então as coisas pioraram, com o técnico do Orioles, Brandon Hyde, caminhando em direção ao banco de reservas de Nova York e apontando, momento em que o receptor do Yankees, Austin Wells, tentou conter Hyde, mas os bancos e bullpens estavam vazios.

Houve alguns empurrões e empurrões antes que as cabeças mais frias prevalecessem. Hyde foi expulso.

“Meu cara acabou de levar uma pancada bem na orelha”, disse Hyde. “Fiquei chateado e então vi o banco deles e eles estavam acenando para mim e gritando comigo, então eu simplesmente não apreciei isso na hora.”

Depois, os Yankees deixaram claro que esperavam que Kjerstad estivesse bem. Hyde disse que o jovem outfielder estava sendo testado.

Estava chovendo no final do jogo, o que provavelmente afetou a aderência dos tacos e bolas.

“Dois bons times se enfrentando”, disse Gerrit Cole, que começou no monte para Nova York. “Ambos os clubes jogam dentro. Está muito molhado lá fora hoje à noite. Qualquer um que estava lá sabe que foi difícil segurar a bola de beisebol hoje à noite. Dito isso, o cara levou uma pancada na cabeça. Então é compreensível que Brandon esteja chateado e esteja defendendo seus jogadores.”

Nos oito jogos entre os times nesta temporada, 10 rebatedores de Baltimore e três rebatedores de Nova York foram atingidos por arremessos. Em sua série de junho no Yankee Stadium, Judge e Gleyber Torres foram atingidos na abertura, e na noite seguinte, a estrela de Baltimore Gunnar Henderson foi atingida.

Naquele ponto, parecia que os Orioles e os Yankees eram os únicos verdadeiros concorrentes na divisão, mas desde aquela série, Baltimore está 8-12 e Nova York está 6-13. Os Orioles em primeiro lugar estão um jogo à frente dos Yankees, mas apenas 5½ acima de Boston agora.

“Temos jogado um beisebol muito bom neste primeiro tempo e só queremos nos ver terminar o tempo jogando bem”, disse Hyde. “Temos passado por uma pequena derrapagem agora. Estamos meio que passando por momentos difíceis ofensivamente.”