Barbora Krejcikova supera Jasmine Paolini e conquista título de Wimbledon

WIMBLEDON, Inglaterra — Barbora Krejcikova conquistou Wimbledon e seu segundo título de Grand Slam com uma vitória por 6-2, 2-6 e 6-4 sobre Jasmine Paolini na final no sábado.

Krejcikova é uma jovem de 28 anos da República Tcheca que soma este troféu ao seu campeonato no Aberto da França em 2021.

Ela não era cabeça de chave em Paris naquela época e era apenas a 31ª das 32 cabeças de chave no All England Club depois que uma doença e uma lesão nas costas nesta temporada a limitaram a um recorde de 7-9 ao entrar neste torneio.

Krejcikova é a oitava mulher a deixar Wimbledon como campeã nas últimas oito edições do evento. A campeã do ano passado também é da República Tcheca: a não-cabeça de chave Marketa Vondrousova, que perdeu na primeira rodada na semana passada.

Sétima cabeça de chave, Paolini foi vice-campeã do Aberto da França no mês passado e é a primeira mulher desde Serena Williams em 2016 a chegar às finais de Roland Garros e Wimbledon na mesma temporada.

No sábado, os dois finalistas se revezaram no comando do jogo.

Jogando com calma e eficiência — aparentemente sem esforço — Krejcikova conquistou 10 dos primeiros 11 pontos e rapidamente conquistou uma vantagem de dois breaks para 5-1.

Por mais que a multidão, provavelmente pelo desejo de ver uma competição mais competitiva, torcesse fortemente por Paolini, gritando “Forza!” (“Vamos!”) como ela costuma fazer ou “Calma!” (“Fique calma!”), Krejcikova nunca vacilou.

Ela tem habilidades na rede, sem dúvida — é em parte por isso que ela ganhou sete títulos de duplas femininas do Grand Slam, incluindo dois em Wimbledon —, mas Krejcikova estava contente em ficar na linha de fundo, simplesmente desferindo um golpe suave após o outro no local designado e levando a melhor nas trocas mais longas.

Realmente não havia necessidade de nada além do Plano A no início, diante de uma multidão na quadra central que incluía os atores Tom Cruise, Kate Beckinsale e Hugh Jackman.

Paolini tentou agitar um pouco as coisas, com o ocasional saque e voleio correndo para frente ou drop shot, mas ela não conseguiu resolver Krejcikova. Ainda não, pelo menos.

Após o primeiro set desequilibrado, Paolini foi para o vestiário. Ela saiu como uma jogadora diferente, uma que não parecia mais alguém sobrecarregada pela fadiga residual da mais longa semifinal feminina da história de Wimbledon, sua vitória de 2 horas e 51 minutos sobre Donna Vekic na quinta-feira.

Paolini tinha se recuperado de perder o primeiro set naquele, então ela sabia que tinha força nela. E ela começou o segundo set contra Krejcikova em grande estilo, dando golpes de fundo profundos e conquistando uma vantagem de 3-0.

Quando a partida ficou empatada em um set, foi Krejcikova quem deixou a quadra para tentar se reequilibrar.

Seus arremessos que de repente deram tão errado no meio da partida — depois de quatro erros não forçados no primeiro set, ela cometeu 14 no segundo — voltaram a ser precisos e limpos.

Com 3 a 3 no set decisivo, foi Paolini quem vacilou, cometendo dupla falta pela única vez na tarde e sendo quebrado.

Krejcikova então segurou o placar em 5-3, mas quando sacou para o campeonato, as coisas ficaram um pouco mais difíceis.

Ela precisou salvar dois break points e precisou de três match points para cruzar a linha de chegada, vencendo quando Paolini errou um backhand.