Barcelona é advertido pelo chefe do Athletic sobre interesse de Nico Williams

O presidente do Athletic Club, Jon Uriarte, disse que a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) falhou em proteger Nico Williams em meio a um “bombardeio” de perguntas sobre seu futuro, com fontes dizendo à ESPN que o Barcelona está entre os clubes interessados ​​no ponta.

Williams, de 21 anos, foi questionado diversas vezes em entrevistas à mídia durante a Eurocopa com a Espanha se ele permaneceria no Athletic ou se gostaria de se juntar ao companheiro de equipe internacional Lamine Yamal no Barça.

Enquanto isso, o presidente do Barça, Joan Laporta, disse esta semana que o clube catalão teria dinheiro para contratar Williams, que tem uma cláusula de rescisão avaliada em cerca de € 58 milhões (US$ 63 milhões), apesar dos problemas financeiros.

Fontes já confirmaram à ESPN que o Barça priorizará a contratação de um meio-campista e um ponta-esquerda neste verão, com Williams entre os alvos para a última posição.

“Nico, um jogador comprometido com o Athletic, foi alvo de um bombardeio de perguntas sobre seu futuro de forma excessiva e descontrolada durante a Eurocopa”, disse Uriarte em um comunicado nesta quinta-feira.

“A RFEF não conseguiu protegê-lo.

“O respeito entre todos os atores que compõem o futebol é uma base fundamental — ou é assim que vemos no Athletic — que não inclui submeter jogadores com contratos em um clube à pressão pública para se juntarem a outros clubes.”

Williams assinou um novo contrato com o Athletic no final do ano passado, assinando uma extensão no San Mames até 2027 em vez de terminar seu contrato e sair como agente livre neste verão.

No entanto, seu estoque continuou a subir desde então. Ele ajudou o Athletic a vencer a Copa del Rey na temporada passada, eliminando o Barça nas quartas de final, e estrelou a corrida da Espanha até a final da Euro 2024, onde eles jogam contra a Inglaterra no domingo em Berlim.

Ele foi eleito o melhor jogador da partida na vitória sobre a Itália e marcou e deu assistência na vitória nas oitavas de final contra a Geórgia.

Apesar disso, Uriarte insiste que o Athletic é capaz de afastar qualquer interesse em seus valiosos ativos enquanto se prepara para retornar à Liga Europa na próxima temporada.

“Não há limites para as aspirações do Athletic”, acrescentou. “Estamos demonstrando que temos um projeto atraente, um projeto vencedor para nossos jogadores e nosso treinador.

“A prova disso é que renovamos os contratos de dois dos nossos internacionais, Unai Simón (2029) e Dani Vivian (2032), enquanto Nico assinou um novo acordo no ano passado até 2027. Vários outros jogadores requisitados também comprometeram seu futuro com o clube.

“O Athletic tem condições financeiras, sociais e esportivas de manter jogadores do calibre dos que integram sua estrutura, incluindo Nico.”

Williams afirmou que seu foco está puramente na Eurocopa, rejeitando a chance de falar sobre seu futuro além do torneio.

Ele está no Athletic, onde joga ao lado do irmão, o ganês Iñaki Williams, desde os 11 anos de idade e fez 122 partidas pelo time principal desde sua estreia em 2021.