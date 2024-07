Barcelona Femení anuncia turnê de pré-temporada nos Estados Unidos

O Barcelona Femení retornará aos Estados Unidos neste verão como parte dos preparativos para a nova temporada, com amistosos agendados contra o Bay FC e o Dallas Trinity FC em agosto.

As campeãs europeias começarão sua miniturnê contra o Bay FC, da Liga Nacional de Futebol Feminino, no Paypal Park, em San José, Califórnia, em 27 de agosto.

Eles então seguirão para o Texas, onde enfrentarão o Dallas Trinity, que competirá na novíssima USL Super League, no Cotton Bowl Stadium, em 30 de agosto.

É a terceira vez que a seleção feminina do Barça vai aos EUA. Em 2018, elas viajaram junto com a seleção masculina, derrotando o SoCal FC por 5 a 0 em um amistoso disputado em Los Angeles.

Elas retornaram em 2021 como parte da Women’s International Champions Cup, perdendo para o Lyon na semifinal antes de vencer por 3 a 2 o Houston Dash na disputa pelo terceiro lugar.

O Barça viaja para a América como o time dominante no futebol europeu após vencer a segunda Liga dos Campeões consecutiva no início deste ano, derrotando o Lyon na final e registrando a primeira vitória sobre o time francês no processo.

O Barcelona conquistou uma quádrupla conquista sem precedentes na temporada 2023-24. EPA/Enric Fontcuberta

No entanto, uma série de mudanças se seguiram a esse sucesso, que culminou na campanha de quatro troféus, com o técnico Jonatan Giráldez se mudando para o Washington Spirit, da NWSL, e Mariona Caldentey e Lucy Bronze entre as jogadoras que saíram.

Pere Romeu, ex-assistente de Giráldez, é o novo técnico, enquanto a atacante Ewa Pajor, a goleira Ellie Roebuck e a atacante Kika Nazareth se juntaram ao clube.

Enquanto isso. O Barça Atlético — o time reserva masculino — também nomeou um novo treinador após a decisão de Rafa Márquez de sair para se tornar assistente de Javier Aguirre na seleção mexicana.

Albert Sánchez, o número 2 de Márquez, assinou um contrato de um ano para assumir o time, que compete na terceira divisão do futebol espanhol.

Sánchez, 37, está no Barça há quatro anos, trabalhando com os sub-19 antes de se juntar a Márquez em 2022. Anteriormente, ele trabalhou na China, Kuwait e Arábia Saudita.