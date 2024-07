Barcelona mais perto de fechar acordo com Nico Williams – Tebas

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, disse que o Barcelona está perto de conseguir pagar a contratação do ponta do Athletic Club, Nico Williams.

Williams, de 22 anos, tem uma cláusula de rescisão de € 58 milhões (US$ 63,2 milhões) em seu contrato e o presidente do Barça, Joan Laporta, disse na semana passada que o clube catalão tinha condições de contratar o internacional espanhol.

O Barça continua acima do limite de gastos anuais imposto pela LaLiga, o que o impede de registrar novas contratações, mas Tebas disse que sua situação financeira está melhorando.

Nico Williams, do Athletic Club, brilhou pela Espanha na Euro 2024. Markus Gilliar – GES Sportfoto/Getty Images

“Se o Barça voltar a um limite de gastos de 1:1 [permitted to invest anything they raise in transfers or savings on wages]o que significa que eles não estão acima do limite, eles poderão fazê-lo”, disse Tebas ao Diario Sport quando questionado se um acordo com Williams seria possível financeiramente.

“Você tem que pensar que com os esforços do Barcelona para reduzir sua folha de pagamento em mais de € 200 milhões (US$ 218 milhões) e outras medidas que já ocorreram dentro do clube e que não têm nada a ver com suas alavancas financeiras [selling assets]é perfeitamente possível trazer um jogador como Nico Williams.

“Acho que ele tem uma cláusula de € 58 milhões. Quando você contrata um jogador por € 58 milhões, a amortização é dividida pelos anos do contrato; se você contratá-lo por três anos, seria menos de € 20 milhões por ano, mais o que você pagar ao jogador.

“O Barça vai conseguir ficar em torno desses valores, que são perfeitamente aceitáveis ​​se eles estiverem de volta à regra de 1:1.

“Eles são um clube que movimenta perto de € 1 bilhão, eles podem estar nessa faixa para esse tipo de contratação.

“Temos que lembrar que o cenário 1:1 tem que ser cumprido primeiro, no entanto. Eles ainda não chegaram lá, mas é o mais perto que já chegaram. Se chegarem lá, podem contratar Nico Williams ou outro jogador com essas características.”

A ESPN relatou anteriormente o desejo do Barça de contratar um meio-campista e um ponta-esquerda neste verão, com Williams sendo a prioridade para a última função.

O ponta do Athletic brilhou na Euro 2024 neste verão, ajudando a Espanha a chegar à final de domingo contra a Inglaterra.

Ele também foi questionado diversas vezes sobre seu futuro na Alemanha, o que irritou seu atual clube.

O presidente do Athletic, Jon Uriarte, disse esta semana que Williams foi “submetido a um bombardeio de perguntas” e que a Federação Espanhola não o protegeu.

Uriarte acrescentou que o time basco é capaz de igualar as ambições de Williams em termos esportivos e financeiros.

Enquanto isso, Williams, que comemorou seu 22º aniversário na sexta-feira, disse que seu único foco é a Euro 2024 e nada além da final de domingo em Berlim.