Barcelona pode pagar a transferência de Nico Williams – Joan Laporta

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, afirmou que o clube tem dinheiro para contratar o ponta espanhol e do Athletic Club, Nico Williams, que foi uma das revelações da Euro 2024 na Alemanha neste verão.

Williams, 21, assinou um novo contrato com o Athletic no final do ano passado, mas seu contrato inclui uma cláusula de rescisão no valor de cerca de € 58 milhões (US$ 63 milhões).

O Barça ultrapassou seu limite anual de gastos na LaLiga e não consegue registrar novas contratações, mas Laporta está confiante de que eles resolverão suas finanças em breve e poderão pagar jogadores como Williams.

“Economicamente falando, poderíamos nos comprometer com a contratação de Nico Williams”, disse Laporta à Rádio Catalunya na segunda-feira.

“Nico é um jogador que eu gosto — eu gosto muito dele. Estamos trabalhando com [new coach Hansi] Flick em possíveis contratações. Agora temos que sair [sporting director] Deco para encerrar as operações em que estamos trabalhando.

“Em breve poderemos anunciar algumas boas notícias em relação à situação financeira [issues] e voltaremos aos limites do Fair Play da LaLiga. E isso permitirá mais boas notícias em termos de [signings].”

Laporta, que foi presidente do Barça entre 2003 e 2010, foi reeleito presidente em 2021. Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Williams está entre os alvos para fortalecer o ataque. Sua reputação recebeu um grande impulso na Eurocopa deste verão, onde ele foi uma das estrelas da corrida da Espanha até a semifinal.

Ele marcou o gol da vitória contra a Itália, quando foi eleito MVP, e marcou e deu assistência na vitória por 4 a 1 sobre a Geórgia nas oitavas de final na semana passada.

Enquanto estavam na Alemanha, a dupla de Williams e do Barça, Lamine Yamal e Pedri, foram questionados regularmente sobre a possibilidade de jogarem juntos no clube catalão na próxima temporada.

Tanto Yamal, que desenvolveu um relacionamento próximo com Williams enquanto jogava pela Espanha, quanto Pedri expressaram o desejo de vê-lo mudar para o Barça.

Williams, no entanto, se absteve de olhar além da Eurocopa, dizendo que seu único foco é ajudar a Espanha a ganhar seu quarto troféu do Campeonato Europeu neste mês.

O atacante do Athletic, cujo irmão, Iñaki Williams, é companheiro de clube, estará em ação pela Espanha na terça-feira, quando a equipe enfrentará a França na semifinal em Munique.